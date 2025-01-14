Фото, видео: Река Александр/ТАСС; 5-tv.ru

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Американские военные уже признали успех российских сил на поле боя.

Анализируя успехи Вооруженных сил (ВС) России, западные эксперты приходят к выводу, что за время специальной военной операции русские изобрели новую стратегию ведения боевых действий. Этому посвящен большой материал в американском журнале Newsweek, где военные аналитики признают, что за счет использования так называемых оптоволоконных дронов открыта следующая фаза конфликта на Украине.

Именно российская армия первая применила, а теперь активно использует беспилотники, которые невозможно перехватить или подавить. Они невидимы для средств радиообнаружения и передают более четкое изображение с камер.

Даже руководитель управления разведки Украины признал, что массовое применение FPV-дронов с управлением по оптоволокну приносит большие проблемы ВСУ.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.