Мужчина устроил поножовщину в аэропорту Красноярска

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Полицейские быстро остановили злоумышленника.

В аэропорту Красноярска произошло нападение с применением ножа. Об этом 13 января стало известно из сообщения пресс-службы управления на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу.

На видео с места происшествия видно, как мужчина, вооруженный ножом, бросает его на землю, увидев сотрудников полиции, и затем его задерживают.

По предварительной информации, нападавший внезапно нанес несколько ударов ножом 39-летнему оппоненту. Пострадавший был госпитализирован.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины инцидента. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что тысячи пассажиров ждут вылета из петербургского аэропорта Пулково.