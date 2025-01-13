Мост в Китай, ИИ и вакцины: в какие проекты инвестируют в России

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Санкции и «международная изоляция» не смогли помешать развитию отечественной экономики.

Крупнейшие проекты, которые меняют жизнь целых мегаполисов и даже стран. Благодаря Российскому фонду прямых инвестиций (РФПИ) стартапы, которые еще недавно были на бумаге, сегодня не только приносят практическую пользу, но и помогают выстраивать новые экономические связи.

От развития инфраструктуры — среди них первый в истории железнодорожный мост, который связал Россию и Китай, до высоких технологий и фармацевтики. Корреспондент «Известий» Игорь Балдин рассказывает подробности.

Так называемая международная изоляция России в цифрах выглядит весьма любопытно: у нас более сотни зарубежных инвестпроектов. Львиная доля вложений приходится на Азию, Ближний Восток, страны Глобального Юга. Как идет работа с партнерами, на встрече с президентом рассказал глава фонда прямых инвестиций.

«За последние два года мы проинвестировали более 250 миллиардов рублей вместе с нашими партнерами. Один триллион из этих средств был направлен именно на проекты с нуля, когда были созданы новые производства, новые предприятия», — сообщил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Инвестиции идут на развитие инфраструктуры, промышленности, производства, новых технологий. Вот только некоторые из проектов с участием РФПИ: модернизация аэропорта во Владивостоке, строительство Белопорожской ГЭС, Западно-Сибирского нефтехимического комбината, Центральной кольцевой автодороги в Московской области, железнодорожного моста через Амур.

«Наш первый железнодорожный мост между Россией и Китаем сейчас играет очень важную роль, и товарооборот по нему только за первые восемь месяцев уже увеличился в семь раз», — заявил Дмитриев.

Серьезные вложения делают в науку — на одно только развитие искусственного интеллекта потратят более 150 миллиардов рублей.

«Активно взаимодействуем с ведущими нашими университетами, институтами. Инвестируем не только в инфраструктуру, такую как дата-центры. Также помогаем нашим компаниям искусственного интеллекта выходить на рынки Ближнего Востока», — пояснил глава РФПИ.

Средства не только государства, но также инвесторов и частных компаний идут и на медицину. За десять лет построено и модернизировано более 50 онкоцентров. Российские ученые получили финансовую возможность разрабатывать сложнейшие вакцины.

«На примере вакцины „Спутник“ — специалисты Центра Гамалеи получили значимые средства лично, и часть с любой проданной вакцины уходила Институту Гамалеи на их разработки, на их, соответственно, развитие», — уточнил Дмитриев.

Как заявил журналистам директор Центра Гамалеи, вырученные средства уже идут на прорывной проект — в институте работают над созданием новой вакцины от рака.

«Нам удастся продолжить наше сотрудничество с Российским фондом прямых инвестиций в плане дальнейшего развития проекта, связанного с созданием онковакцин», — подчеркнул директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Зарубежные инвестиции в отечественную экономику уже перевалили за 36 миллиардов евро — около четырех триллионов рублей. Все несмотря на рекордные 20 с лишним тысяч санкций.

«Это инвестиции, важные не только для экономики России, инфраструктуры и технологий, но и крайне доходные для государства, потому что мы приумножили уже вложенные в фонд средства государства почти в шесть раз», — сообщил гендиректор РФПИ.

Роль инвестиций в нашей экономике нельзя недооценивать. В 2024 году, например, они составили 8,5 процента от ВВП, а это огромные вливания в промышленность, инфраструктуру и, разумеется, в российский бюджет.