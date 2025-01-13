Сугробы растают, но поднимется уровень Невы: как изменится погода в Петербурге

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Гальперин; 5-tv.ru

Жителей Северной столицы ждут большие перемены.

Рекордные для этой зимы сугробы в Петербурге уже через несколько часов начнут таять. К утру температура поднимется выше нуля. Днем будет уже плюс три.

Из-за резкой оттепели на дорогах образуется снежная каша. Кроме того, может вырасти уровень воды в Неве. Коммунальные службы последние дни работают в круглосуточном режиме. И судя по всему, им придется столкнуться с очередным испытанием.

Непростая ситуация сохраняется в международном аэропорту Пулково. Из-за аномального снегопада были задержаны и отменены более 150 рейсов.

Пассажирам, ожидающим вылета, пришлось спать на полу. Люди массово жалуются в прокуратуру. Через мобильную приемную надзорного ведомства поступило уже несколько сотен обращений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что многие жители города не стали ждать действий коммунальщиков и сами вышли на улицы расчищать снег.