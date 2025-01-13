«Не подлежит обсуждению»: в Гренландии ответили на заявление Трампа про присоединение к США

Фото: Reuters/Carlos Barria

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Избранный американский президент неоднократно демонстрировал намерение сделать эту страну частью Штатов.

Власти Гренландии не намерены рассматривать вопрос о присоединении страны к Соединенным Штатам. Такое заявление сделал местный депутат Куно Фенкер в интервью газете Globe and Mail.

«Присоединение не подлежит обсуждению в связи с нашим стремлением стать суверенным государством. Мы абсолютно готовы заключить соглашение или договор свободной ассоциации с Данией и США», — сказал он.

Как подчеркнул депутат, Гренландия стремится к экономической независимости от Дании. Для этого нужно избавиться от ведущей роли рыбной промышленности и сделать упор на добычу полезных ископаемых. К тому же Нуук хочет обсуждать внешнеполитические вопросы без Копенгагена, добавил Фенкер.

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уже неоднократно продемонстрировал намерения сделать Гренландию частью США, чтобы якобы обеспечить национальные интересы американцев.

По словам американского политика, присутствие России и Китая в Арктическом регионе усиливается, а их корабли уже сейчас можно обнаружить вблизи Гренландии. Поэтому, утверждает Трамп, он и предлагает датчанам свою защиту.

Еще в декабре, комментируя назначение посла в Дании, Трамп подчеркнул, что контроль над Гренландией для Штатов — «абсолютная необходимость». Купить этот остров он хотел еще в 2019 году, однако провернуть сделку не удалось, Трамп получил отказ. В датском парламенте к претензиям американца относятся с осуждением, называя их «циничной политикой сверхдержавы».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Майкл Уолтц, советник Трампа, не исключил силового присоединения Гренландии к США. По его словам, у Штатов есть «инструменты», которые можно использовать для изменения соглашений с этой страной.