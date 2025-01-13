«Запутывает картину»: в СФ призвали осторожно относиться к возможным переговорам Путина и Трампа

Фото: www.globallookpress.com/White House

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Каждая сторона стремится внести свою лепту и усложнить ведение этих контактов.

К возможным переговорам президента России Владимира Путина и избранного лидера США Дональда Трампа следует относиться осторожно. Такое заявление сделал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе с Lenta.ru.

«Я сторонник того, чтобы к важным переговорам подходить очень осторожно, профессионально анализируя все возможности. Меньше стоит посвящать внимание комментариям в средствах массовой информации, потому что это запутывает картину», — сказал он.

Каждая сторона, включая и третью и четвертую, стремится внести свою лепту, чтобы усложнить ведение переговоров. При этом Карасин подчеркнул: в дело должны вступать профессионалы, которые заботятся о взаимоприемлемом результате. Сенатор также выразил уверенность, что логика мира, взаимодействия и наведение порядка в том, что касается действий Украины, возобладают.

О планах провести встречу с президентом России Трамп объявил 9 января в своей резиденции в Мар-а-Лаго (штат Флорида) перед встречей с губернаторами. Избранный президент США сообщил, что планирует провести все встречи после инаугурации, которая состоится 20 января.

В свою очередь, 10 января Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля, заявил, что у России нет определенных условий для проведения переговоров с США. Швейцария при этом выразила готовность организовать встречу Путина и Трампа у себя.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США начали подготовку к встрече Трампа с Путиным. О сроках и формате пока ничего не известно.