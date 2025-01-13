«Приводит к микроповреждениям»: какие крема нельзя наносить на кожу зимой

Фото: 5-tv.ru

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Косметолог порекомендовала средства, которые обеспечат надежный уход в холодное время года.

Использовать солнцезащитный крем необходимо даже зимой. Об этом рассказала врач-дерматовенеролог, косметолог Валерия Шаповалова в беседе с изданием Газета.ру.

Даже зимой кожу следует защищать от ультрафиолетового излучения, поскольку длинноволновые ультрафиолетовые лучи (UVA-лучи) могут привести к проявлению преждевременных возрастных признаков и нежелательной пигментации.

В холодное время года можно брать SPF-средства с индексом плюс 15-20. Однако тем, у кого есть проблемы с кожей, даже зимой рекомендуется пользоваться продуктами с индексом плюс 30–50.

По словам эксперта, лучше повременить с использованием гелей, крем-клеев и эмульсий. При низких температурах жидкость в них быстро испаряется. Кожа в это время обезвоживается, и в дальнейшем ей потребуется восстановление. Уходовые средства зимой должны образовывать на поверхности кожи защитный слой.

К примеру, в состав таких кремов на 50% должны входить масла, пчелиный воск, аллантоин и пантенол, который обеспечит смягчение эпидермиса и предотвращения воспалений.

Также косметолог предостерегла от использования лосьонов на спиртовой основе. Эти средства пересушивают кожу.

«Спиртовая основа высушивает кожу, что приводит к шелушению и микроповреждениям эпидермиса», — рассказала дерматовенеролог.

К ним можно прибегать не слишком часто, нанося продукт точечно на отдельные воспаления. Но даже в таком случае Шаповалова советует воспользоваться специальными щадящими обеззараживающими средствами.

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