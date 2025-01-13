Серьезный сигнал: с чем может быть связано обильное слезотечение

Фото: 5-tv.ru

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За неочевидным симптомом могут скрываться болезни.

Обильное слезоотделение может свидетельствовать о ряде заболеваний. Об этом врач-офтальмолог Аида Бабаева рассказала Life.ru.

«Это может происходить при следующих ситуациях: аллергия, конъюнктивит различного происхождения, в том числе и аллергический, воспалительные процессы, их обострение при охлаждении, хронический ринит, постназальный синдром, инфекционные заболевания», — прокомментировала Бабаева.

Если вы замечаете, что ваши глаза слезятся из-за холода или ветра, не стоит паниковать — это довольно обычное явление. Как рассказала врач-офтальмолог Аида Бабаева, в таких случаях вы можете справиться с проблемой самостоятельно. Однако если вместе со слезами у вас появляются и другие симптомы, такие как чувствительность к свету или дискомфорт в глазах, это серьезный повод обратиться за помощью к врачу.

При простуде жидкость, накапливающаяся вокруг глаз, может указывать на воспалительный процесс, который приводит к закупорке слезных каналов. В этом случае следует проводить промывание слезных путей. А для снижения риска слезотечения на морозе желательно использовать препараты искусственной слезы перед выходом на улицу.

Стоит также отметить, что обильное слезоотделение может быть симптомом инфекции глаз. При этом конъюнктива воспаляется, и естественные раздражители, такие как свет и воздух, становятся крайне неприятными. Однако есть возможность остановить непроизвольное слезотечение. Для этого нужно вылечить само воспаление, которое может принимать острые или хронические формы и быть вызвано разными факторами — грибковыми, вирусными или бактериальными инфекциями. Причину поможет выявить врач.

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