Новый тренд: россияне сохраняют память о питомцах с помощью таксидермии

Фото: www.globallookpress.com/Myo Kyaw Soe

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Одним из популярных запросов стали брелоки из лап любимцев.

Россияне стали часто заказывать чучела из своих умерших домашних животных. Об этом таксидермист Маргарита Чайка рассказала в беседе с Life.ru

Изначально россияне проявляли интерес к созданию чучел и скелетов редких животных, например, необычных змей. Однако с течением времени внимание сместилось на домашних любимцев, особенно на кошек.

Некоторые из наших сограждан, к примеру, заказывают брелоки, выполненные из лап четвероногого компаньона. Другие же хотят, чтобы чучело могло принимать разные позы, отражая характер и индивидуальность покойного любимца.

«Очень важно после гибели питомца сразу его заморозить», — советует специалист.

Маргарита Чайка подчеркнула, что многие владельцы животных избегают этой процедуры, опасаясь помещать усопшего любимца в общую морозильную камеру с продуктами. Тем не менее без соблюдения этого важного этапа процесс создания чучела может оказаться невозможным, ведь сохранение тела в подходящих условиях — залог успешного завершения задуманного проекта.

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