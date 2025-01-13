«Надо было прилететь вчера»: пассажиры задержанных в Пулково рейсов рассказали о работе аэропорта

Фото, видео: 5-tv.ru

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За минувшую ночь воздушная гавань обслужила 185 бортов.

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге работает в штатном режиме после ограничительных мер, которые вводились 12 января в связи с метеоусловиями. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани в Telegram-канале.

«Пулково работает в штатном режиме. В связи с тем, что вчера, 12 января, в аэропорту временно ограничивались прием и выпуск воздушных судов, сегодня (13 января. — Прим. ред.) также возможны изменения в расписании», — говорится в сообщении.

Официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале сообщил, что аэропорт Пулково обслужил 185 рейсов в период с 20:30 12 января по 08:30 13 января. Из воздушной гавани уже вылетело 104 самолета, а совершил в ней посадку 81 рейс.

Пассажирка задержанного рейса Ирина Рябова в беседе с 5-tv.ru рассказала, что летела из Ижевска. Ее самолет должен был вылететь в Москву в 21:00 12 января, но задержался на 3,5 часа. Позже рейс стартовал и из столицы в Петербург — на 50 минут.

Другой пассажир, оказавшийся заложником непогоды, Иоаким Коффинье пытается добраться до Санкт-Петербурга из Южно-Сахалинска. Его самолет должен был вылететь еще вечером 12 января, но рейс отменили.

«Нам предложили остаться в гостинице и поменяли рейс на сегодняшнее утро. Была возможность поесть и в гостинице можно было поесть», — сказал он 5-tv.ru.

Снегопад в Северной столице

Днем 12 января сообщалось, что самолет из Новосибирска не смог приземлиться из-за снегопада. Сотрудники Пулково не справлялись с очисткой снега на взлетно-посадочных полосах. В результате аэропорт временно закрыли. Из-за ситуации в воздушной гавани самолет находился в воздухе примерно 30-40 минут, после чего направился в Москву для дозаправки.

Пулково сняло временные ограничения спустя несколько часов. Как подчеркнули в аэропорту, аэродромные службы обеспечили нужный коэффициент сцепления взлетно-посадочных полос. Вместе с тем в Пулково предупредили о возможных изменениях в расписание приема и выпуска воздушных судов.

Из-за циклона воздушную гавань накануне закрывали дважды. В терминале образовались огромные очереди. Многие ждали вылета больше 12-ти часов. По данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, всего задержали 90 рейсов. Еще десятки лайнеров ушли на запасные аэродромы.

Кроме того, стоит отметить, что за прошедшие выходные в Санкт-Петербурге выпало почти полметра снега. При такой погоде многие старались на улицу не выходить. Правда, жителей нескольких поселков в Ленинградской области циклон настиг и дома. Люди почти двое суток сидели без света. Снегопад и сильный ветер обрывал провода.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что прокуратура проводит проверку в связи с задержкой 90 рейсов в аэропорту Пулково.