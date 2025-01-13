Житель Петербурга устроил дебош в автобусе и угрожал пассажирам пистолетом

Фото: 5-tv.ru

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Правоохранители ищут агрессивного мужчину.

В пригороде Санкт-Петербурга мужчина устроил конфликт с пассажирами рейсового автобуса и угрожал им оружием. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Произошло все в городе Колпино. Там один из пассажиров поссорился с парой — мужчиной и женщиной. Причина их конфликта пока неизвестна. В какой-то момент агрессивный пассажир начал угрожать «соседям» пистолетом. После этого он вышел из автобуса на одной из остановок.

Теперь правоохранители ищут дебошира. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Прежде сообщалось, что петербурженка избила супружескую пару в метро. Произошло все в конце декабря, когда агрессивная дама сильно спешила по своим делам и распихивала людей на платформе. Супруги сделали ей замечание, после чего женщина набросилась на них.

В результате мужчина получил удар в скулу, женщине расцарапали подбородок и нос. Также дама попыталась вырвать клок волос у пострадавшей. Супруги подавать заявление в полицию не собираются, однако побои на всякий случай зафиксировали. Дама, похоже, вышла из ситуации без повреждений.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Черногории сообщили о десяти погибших в результате стрельбы в Цетинье. Подозреваемый в преступлении скончался.