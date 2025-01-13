Хабиба Нурмагомедова сняли с самолета в США после спора со стюардессой

Фото: Шарифулин Валерий/ТАСС

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Спортсмен прокомментировал инцидент в соцсетях.

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов столкнулся с неприятной ситуацией на рейсе American Airlines. Видео, на котором он спорит со стюардессой, а потом в сопровождении сотрудника по ее настоянию покидает самолет, распространило издание Essentially Sports. Спортсмен взял место у аварийного выхода, которое обязывает пассажира в случае экстренной ситуации четко выполнять указания экипажа.

Бортпроводница уточнила у Хабиба, готов ли он к такой ответственности и хорошо ли понимает английский, но он ответил не сразу. Девушка решила, что Нурмагомедов не может сидеть у аварийного выхода. Спортсмен отказался пересесть, так как не понял сути претензии. Стюардесса вызвала супервайзера, который попросил экс-чемпиона UFC покинуть самолет. В соцсетях он прокомментировал инцидент.

«Женщина, которая подошла ко мне с вопросами, была очень груба с самого начала. Хотя я и говорю прилично на английском и все понимаю, она все равно настаивала на том, чтобы снять меня с моего места. Какое было у нее основание для этого — расовое, национальное или что-то еще, я не могу точно сказать… Я сделал все возможное, чтобы сохранить спокойствие и не поддаваться на провокацию», — написал Нурмагомедов.

По словам спортсмена, через полтора часа после того как охрана высадила его с самолета, он сел в другой и отправился в пункт назначения. В заключении боец добавил — он считает, что людям стоит быть друг к другу добрее.

Ранее, 5-tv.ru сообщал, что транспортная прокуратура проводит проверку в связи с задержкой 90 рейсов в аэропорту Пулково.