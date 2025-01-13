Без нотариуса никак: изменились правила дарения недвижимого имущества

Дарить недвижимость теперь можно только по заверению нотариуса

Фото, видео: Разумный Евгений/ТАСС; 5-tv.ru

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Кроме того, услуга по оформлению соответствующего договора выросла в цене.

При дарении недвижимости теперь уже точно не обойтись без нотариуса. Сегодня вступают в силу соответствующие поправки в Гражданский кодекс. Раньше было достаточно письменного договора, который регистрировался в МФЦ или через «Госуслуги». Нужно было оплатить только госпошлину.

Но по новым правилам нотариус станет обязательным звеном в таких сделках. Оформление будет дороже, зато и безопаснее — нотариус должен исключить возможность заключения договора под давлением.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Госдуме предложили продавать алкоголь через «Госуслуги». Депутат Госдумы Андрей Свинцов (ЛДПР) внес на рассмотрение соответствующий законопроект. Согласно его инициативе, продажа спиртных напитков совершеннолетним россиянам через портал будет осуществляться при соблюдении определенного условия.

Для этого необходимо предоставить справку, которая подтверждает факт предварительной консультации с наркологом о вреде алкоголя. После этого все необходимые сведения будут внесены в «Госуслуги».