Мазут продолжает вытекать из поврежденной части танкера «Волгонефть-239»

Фото, видео: Telegram/Оперативный штаб - Краснодарский край/opershtab23; 5-tv.ru

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Специалисты работают и днем, и ночью, чтобы остановить распространение нефтепродуктов по Черному морю.

На Таманском полуострове завершается создание технической дороги к аварийному танкеру «Волгонефть-239», из которого продолжает вытекать мазут. Работы идут непрерывно, днем и ночью. На место доставляют все новые партии валунов, которые служат основой для дороги. А сверху разравнивают слоем гравия. На данный момент проложено уже полкилометра пути. Осталось еще около 100 метров. Техническая дорога позволит подъехать к корме севшего на мель судна и остановить вытекание нефтепродуктов.

Пока же география разлива мазута лишь расширяется. Помимо Краснодарского края, новые пятна обнаружили еще в шести районах Крыма. Оценку ситуации дал и глава МЧС, который лично контролирует ход работ. Подробности в репортаже корреспондента «Известий» Анастасии Харченко.

Вот она, кормовая часть танкера «Волгонефть-239» сейчас стоит у берега на мели. Нефтепродукты до сих пор вытекают из судна, однако большая часть мазута, по словам специалистов, локализована, его таким образом выбивает на берег на камни.

Порт Тамань. Именно здесь, по словам главы МЧС Александра Куренкова, сложилась наиболее тяжелая ситуация с разливом мазута после крушения танкеров. Бомба замедленного действия взорвалась несколько дней назад: содержимое «Волгонефть-239», а вместе с ним и проблемы, начали всплывать на поверхность. У берега специалисты заметили нефтяное пятно площадью почти три тысячи квадратных метров.

Ранее танкер уже окружали боновыми заграждениями, однако они не выдержали и нефтепродукты просочились сквозь них. Сейчас специалисты установили боны уже в несколько уровней, а изношенные конструкции постоянно заменяют на новые.

Сейчас пятно удалось локализовать. Мазут удаляют механически. Большую часть приходится буквально выгребать из моря с помощью техники, мелкие куски убирают сетями и лопатами. Работы ведут круглосуточно, а группировки постоянно увеличивают.

«Сейчас собирается нас из Питера 12 человек приехало, сегодня приезжают из Мурманска, Калининграда. Хватает (людей. — Прим. ред.) пока, по необходимости вызывают», — рассказывает спасатель Владимир Кочергин.

В ходе проверки работ по ликвидации последствий крушений танкеров глава МЧС поручил в кратчайшие сроки устранить течь и откачать нефтепродукты из кормы судна. При этом пока сделать это сложно — мешает мазут.

Так выглядят водолазы после погружений в море с мазутом. В таких условиях они со сварочным оборудованием консервируют нефтепродукты в резервуарах. Сейчас важно и организовать подъезд к танкеру — сделать это должны в кратчайшие сроки.

«Все расчеты проведены, объем материалов понятен. Прошу данную работу уже сегодня начать и вести ее круглосуточно точно. Кроме того, обращай внимание на важность организации сбора и транспортировки нефтепродуктов, начиная с места сбора и до их утилизации», — рассказывает глава МЧС Александр Куренков.

За все время с пляжей Краснодарского края вывезли сотни тысяч тонн загрязненного грунта. Весь он хранится на полигонах, однако нефтепродуктов из этой массы лишь малая часть. Поэтому сейчас разрабатывают способ отсеивать мазут от песка прямо на побережье.