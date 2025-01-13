В Бурятии сошли с рельсов более 20 вагонов грузового поезда

Фото: Смитюк Юрий/ТАСС

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Инцидент произошел на станции Ангаракан.

В Бурятии 22 вагона грузового поезда сошли с рельсов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел на станции Ангаракан в Муйском районе. Там было зафиксировано нарушение габарита пути и повреждение контактной сети.

В результате произошла задержка пассажирского поезда № 98 Кисловодск — Тында. Для проведения восстановительных работ на станцию были направлены два аварийно-восстановительных поезда.

По данным Восточно-Сибирской железной дороги, пострадавших и угрозы экологической безопасности в результате схода вагонов нет. Причины произошедшего выясняются.

В декабре прошлого года два поезда столкнулись в Мурманской области. Из-за столкновения сошли с рельсов четыре вагона пассажирского поезда № 11 Мурманск — Санкт-Петербург и 14 вагонов грузового. Как рассказывал 5-tv.ru, в результате инцидента пострадал 31 пассажир, два человека умерли от полученных травм.