В Госдуме заявили о начале процесса отказа от ЕГЭ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Как в будущем будут оценивать знания школьников?

В России уже начался процесс отказа от Единого государственного экзамена (ЕГЭ), и в стране может появиться новая система оценки знаний школьников. Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

«Я убежден, что в России появится новая система оценки знаний школьников, которая будет сочетать в себе лучшие элементы ЕГЭ, советской системы образования и российской системы образования», — сказал Нилов в интервью РИА Новости.

Депутат отметил, что уже сейчас можно наблюдать изменения в системе оценки знаний, в том числе внедрение интегральной оценки.

До этого глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил ввести в школах интегральную оценку знаний выпускников. В качестве примера он привел систему оценивания, которая существовала в Советском Союзе. Он бы из себя представлял средний балл, которую получил ученик за учебную четверть или полугодие. Эти результаты бы учитывались вместе с ЕГЭ при поступлении в университет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как изменится ЕГЭ в 2025 году.