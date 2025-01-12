Двое жителей ДНР погибли после обстрелов украинских боевиков

Фото: Гердо Владимир/ТАСС

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Еще четверо получили ранения.

В результате обстрелов со стороны украинских боевиков в Донецкой Народной Республике погибли два мирных жителя, еще четверо получили ранения. Об этом 12 января сообщил глава региона Денис Пушилин.

«Сегодня в результате агрессии противника в республике погибли два человека, четверо ранены», — написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, Пушилин рассказал о происшествии с автобусом в Никитовском районе Горловки. В результате атаки дрона ВСУ погиб водитель автобуса. Также стало известно о гибели еще одного мирного жителя после сброса взрывного устройства.

По информации Пушилина, украинские военные 20 раз атаковали ДНР с использованием беспилотников и ствольной артиллерии калибра 155 миллиметров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что о погибших и раненных при ударах ВСУ по городам ДНР.