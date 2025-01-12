Фицо пообещал наложить вето на помощь Украине из-за остановки транзита газа

Фото, видео: © РИА Новости/Стрингер; 5-tv.ru

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Братислава продолжит давить на Киев, чтобы там возобновили подачу «голубого топлива» из России.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил наложить вето на помощь Киеву от Евросоюза, если переговоры по возобновлению транзита газа через Украину будут безрезультатными.

«С понедельника специальная группа с участием министра Саковой продолжит оказывать давление на украинскую сторону, чтобы восстановить поток газа с востока на запад. Потому что сама Украина теряет 800 миллионов евро на сборах», — заявил Фицо в эфире телеканала ТА3.

По словам политика, половина денег, которые выделяются Киеву, разворовывается, а другая идет на удержание режимом власти в стране.

При этом Россию Фицо назвал надежным партнером, с которым никогда не было никаких проблем. Недавняя поездка в Москву в очередной раз убедила его в этом, подчеркнул словацкий премьер.

На днях Фицо публично заявил, что Словакия примет жесткие ответные меры, если Киев не возобновит транзит российского газа. В частности, Братислава может использовать право вето в вопросах, связанных с Украиной, а также лишить ее гуманитарной помощи, отметил политик.

Также Фицо заявил, что из-за действий Зеленского и его кураторов Словакия будет терять по 500 миллионов евро в год, а весь Евросоюз, в том числе и союзники Киева, за то же время лишатся около 70 миллиардов евро.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал Киев сохранить пути поставок российского газа в Европу.