Достать до дна: как певица МакSим провела новогодние праздники

Фото, видео: www.globallookpress.com/Edgar Breshchanov; Telegram/МАКSИМ/marina_maksim; 5-tv.ru

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Артистка устроила себе настоящее приключение.

Певица МакSим поплавала с дельфинами и кашалотом в новогодние праздники. Видеозаписи подводного приключения она опубликовала в своем официальном Telegram-канале.

«Совершенно дикая природа», — написала Марина Максимова, известная как МакSим.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что МакSим имеет проблемы с алкоголем. Певица долгое время отрицала это, но после ряда неудачных выступлений у публики появились подозрения в ее пристрастии к спиртному.

В марте прошлого года в Сочи произошел инцидент. На сцене МакSим с трудом произнесла несколько слов и, шатаясь, ушла за кулисы. После этого концерта, который был сорван, исполнительница публично признала наличие проблемы, приостановила свою карьеру и отправилась на лечение в реабилитационный центр.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что избавиться от алкогольной зависимости МакSим помогли высшие силы.