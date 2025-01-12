Достать до дна: как певица МакSим провела новогодние праздники
Певица МакSим поплавала с дельфинами и кашалотом в новогодние праздники
Фото, видео: www.globallookpress.com/Edgar Breshchanov; Telegram/МАКSИМ/marina_maksim; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Артистка устроила себе настоящее приключение.
Певица МакSим поплавала с дельфинами и кашалотом в новогодние праздники. Видеозаписи подводного приключения она опубликовала в своем официальном Telegram-канале.
«Совершенно дикая природа», — написала Марина Максимова, известная как МакSим.
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что МакSим имеет проблемы с алкоголем. Певица долгое время отрицала это, но после ряда неудачных выступлений у публики появились подозрения в ее пристрастии к спиртному.
В марте прошлого года в Сочи произошел инцидент. На сцене МакSим с трудом произнесла несколько слов и, шатаясь, ушла за кулисы. После этого концерта, который был сорван, исполнительница публично признала наличие проблемы, приостановила свою карьеру и отправилась на лечение в реабилитационный центр.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что избавиться от алкогольной зависимости МакSим помогли высшие силы.