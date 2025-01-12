Фото: www.globallookpress.com/ Jan Woitas

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Причиной посадки стало закрытие воздушного пространства над Ростовской областью.

Рейс SU1860, который должен был следовать из Москвы в Ереван, совершил незапланированную посадку в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщила пресс-служба «Аэрофлота».

Причиной посадки стало закрытие воздушного пространства над Ростовской областью.

Позднее самолет вылетел из Махачкалы в Ереван.

В субботу самолет, летевший из Москвы в Дубай, вернулся в аэропорт Внуково после вылета. Причиной стало изменение уровня гидравлической жидкости после взлета.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что самолет из Новосибирска не смог сесть в Санкт-Петербурге из-за снегопада.