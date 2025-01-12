Законопроект для уточнения понятия «отпуск» внесли в Госдуму

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Парламентарии окончательно обозначат значение термина.

В Государственную думу внесен законопроект, который уточняет правовое определение понятия «отпуск». Проект был опубликован на портале Система обеспечения законодательной деятельности.

В соответствии с документом, в статье 107 Трудового кодекса Российской Федерации предлагается закрепить, что термин «отпуск» относится исключительно к ежегодным оплачиваемым отпускам.

«Проект федерального закона «О внесении изменения в статью 107 Трудового кодекса Российской Федерации» подготовлен в целях совершенствования законодательства в части устранения правовой неопределенности в понятии «отпуск», — говорится в пояснительной записке.

Важно отметить, что согласно статье 107 Трудового кодекса Российской Федерации, отпуск является наиболее продолжительным видом отдыха. Однако в этой статье не содержится конкретных определений или уточнений относительно этого понятия. Статья 107 также предполагает, что отпуск включает в себя не только отдых работников, но и декретный отпуск и учебный отпуск.

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