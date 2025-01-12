Почти минимум: рейтинг одобрения Макрона во Франции упал до рекордно низкого уровня
Рейтинг одобрения Макрона во Франции упал до значений 2018 года
Фото: Reuters/LUDOVIC MARIN
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Его отставки хотят свыше 60% жителей страны.
Уровень поддержки президента Франции Эммануэля Макрона упал до рекордно низких значений за последние шесть лет и продолжает снижаться. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Ipsos.
По данным Bloomberg, рейтинг Макрона приблизился к минимальному значению в 20%, которое было зафиксировано в декабре 2018 года, когда во Франции проходили массовые протесты «желтых жилетов».
После того как в июне президент объявил о проведении внеочередных парламентских выборов, рейтинг Макрона снизился еще на 12%. Это привело к глубокому расколу в Национальном собрании и политическому кризису, который затруднил планирование бюджета.
Согласно опросу, ультраправые политики Марин Ле Пен и Жордан Барделла пользуются наибольшей поддержкой среди избирателей. За них готовы проголосовать 34% и 33% соответственно.
Ранее газета Le Figaro сообщала, что более 60% французов хотят отставки Макрона. Большинство опрошенных (86%) также считают, что в этом году президенту придется назначить нового премьер-министра вместо лидера центристской партии «Демократическое движение» Франсуа Байру.