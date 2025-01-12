Губительная ошибка: Ким Кардашьян обвинили в непомерном расходе воды на полив садов

Фото: © РИА Новости/Асатур Есаянц

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С 2022 года в Лос-Анджелесе действуют строгие меры по экономии спасительного при пожарах вещества.

Американскую бизнесвумен Ким Кардашьян обвинили в чрезмерном расходе воды на полив обширных садов в охваченном пожарами Лос-Анджелесе. Знаменитость, несмотря на закон, тратила слишком много воды на свою прихоть, не задумываясь о будущем. Об этом сообщает Daily Mail.

С 2022 года в Лос-Анджелесе действуют строгие меры по экономии воды. Согласно закону, жителям разрешено поливать сады только дважды в неделю по восемь минут.

Особняк Ким расположен недалеко от эпицентра пожара в закрытом поселке. Известно, что в прошлом году Кардашьян оштрафовали за использование воды почти на 900 тысяч литров больше дозволенного. Помимо звезды реалити-шоу штрафам подверглись актер Сильвестр Сталлоне и комик Кевин Харт.

«Именно в этой ситуации всем было сказано сократить потребление воды, сохранить ее для тушения возможных пожаров. Они продолжали поливать, потому что могли позволить себе штрафы», — отметил инсайдер.

Семейству Кардашьян также пришлось эвакуироваться из охваченного огнем Лос-Анджелеса.

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