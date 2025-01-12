Мирная жительница погибла в результате атаки ВСУ на Брянскую область

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

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Еще одна женщина получила ранения.

В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Карачевскому району Брянской области погибла женщина. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Александр Богомаз.

Чиновник выразил соболезнования родным погибшей, а также сообщил о еще одной местной жительнице, которую после ранения доставили в больницу.

«Ей оперативно оказывают квалифицированную медицинскую помощь. Желаю скорейшего выздоровления! Семьям будет оказана материальная помощь», — отметил Богомаз.

Глава региона добавил, что, по предварительным данным, в районе повреждено несколько домов. На месте работают экстренные службы, обследование территории продолжается.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что три жителя Брянской области ранены при обстреле ВСУ из РСЗО.