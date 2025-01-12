Аэропорт Пулково снял временные ограничения на прием и выпуск самолетов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Воздушная гавань вводила их из-за сильного снегопада.

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге снял временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, введенные из-за сильного снегопада. Об этом в Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняков.

«Воздушная гавань Санкт-Петербурга приступает к обслуживанию рейсов», — написал он.

Пресс-служба аэропорта Пулково, в свою очередь, подтвердила снятие ограничений. Отмечается, что аэродромные службы обеспечили нужный коэффициент сцепления взлетно-посадочных полос. Вместе с тем в Пулково предупредили о возможных изменениях в расписание приема и выпуска воздушных судов.

Прежде стало известно, что самолет из Новосибирска не смог приземлиться из-за снегопада. Сотрудники Пулково не справлялись с очисткой снега на взлетно-посадочных полосах. В результате аэропорт временно закрыли. Из-за ситуации в воздушной гавани самолет находился в воздухе примерно 30-40 минут, после чего направился в Москву для дозаправки.

Ранее 5-tv.ru писал, что самолет из Нижнекамска экстренно сел в Шереметьево после слов пассажира о бомбах. После этого сообщения началась проверка воздушного судна. Кроме того, по предварительным данным, мужчина совершил нападение с ножом на одну из пассажирок. Известно, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.