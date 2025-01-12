Дроны, НЛО или ракета? Американцы гадают над причинами пожаров в Калифорнии

Фото: Reuters/Дэниел Коул

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В сети распространились видео со светящимися объектами, быстро пролетающими сквозь пламя.

Пока население Лос-Анджелеса спасается от бушующего в городе огня, жители других американских штатов гадают, что стало причиной пожара. Есть уже такие версии: поджоги, атака бспилотников и даже НЛО. Об этом The Mirror.

Отмечается, что в сети распространились кадры, на которых видны светящиеся объекты, движущиеся сквозь огонь с большой скоростью.

Некоторые предполагают, что над Лос-Анджелесом летают вражеские беспилотники. Один из пользователей отметил: скорость ветра составляют 140 километров в час, поэтому в небе находиться может что угодно, в том числе «летящие горящие обломки, птицы, летучие мыши или рои насекомых».

BREAKING

STRANGE FAST MOVING OBJECTS SEEN OVER SOCAL FIRES



People online are observing strange projectiles coming in and out of the #SoCal fires on live TV



Missile? Firework? UFO? Arson?

Are we under attack???



Comment what you think it is below…

Follow @calwireupdates… pic.twitter.com/qEZjM0b2DV — CAL WIRE (@calwireupdates) January 8, 2025

Также появились два видео, в подписи к которым говорилось, что странные быстро движущиеся объекты замечены над пожарами. Распространил кадры портал Cal Wire.

«Люди в Интернете наблюдают за странными снарядами, которые появляются и исчезают во время пожаров в Южной Калифорнии в прямом эфире. Ракета? Фейерверк? НЛО? Поджог? На нас напали???» — говорится в публикации портала.

Лесные пожары в Калифорнии

Огонь охватил Лос-Анджелес в ночь на 8 января (днем 7 января по местному времени). Изначально он вспыхнул в Пасифик-Палисейдс, но беспощадный огонь продолжил распространяться и на другие районы. Как пишет CNN со ссылкой на пожарный департамент Лос-Анджелеса, по состоянию на 17:51 11 января (04:51 12 января по московскому времени) охваченная огнем площадь составляет более 9,5 тысяч гектаров, или 95,724 квадратных километров. При этом огонь локализован на 11%.

Эвакуация людей из опасных районов продолжается. В первые сутки свои дома в Палисейдс покинули 30 тысяч человек, в следующий день более 130 тысяч жителей этого района и Итон-Каньона получили приказы о необходимости уехать. Причем эвакуация проводится с осложнениями, ведь образуются пробки. Тогда люди бросают машины и пешком покидают город. При этом не все решаются покинуть свои дома.

Глава пожарной безопасности заявил, что ресурсы были рассчитаны на борьбу лишь с одним-двумя крупными пожарами. Ситуацию усугубляются сильный ветер. Эти пожары уже назвали одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес.

Избранный президент США Дональд Трамп обвиняет власти Калифорнии в происходящем. Он призвал губернатора штата Гэвина Ньюсома уйти в отставку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что число жертв лесных пожаров в Калифорнии возросло до 16.