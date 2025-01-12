Дроны, НЛО или ракета? Американцы гадают над причинами пожаров в Калифорнии

Евгения Романова 46 0

Mirror: американцы видят летающие тарелки НЛО над горящей Калифорнией

Дроны, НЛО или ракета? Американцы гадают над причинами пожаров в Калифорнии

Фото: Reuters/Дэниел Коул

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В сети распространились видео со светящимися объектами, быстро пролетающими сквозь пламя.

Пока население Лос-Анджелеса спасается от бушующего в городе огня, жители других американских штатов гадают, что стало причиной пожара. Есть уже такие версии: поджоги, атака бспилотников и даже НЛО. Об этом The Mirror.

Отмечается, что в сети распространились кадры, на которых видны светящиеся объекты, движущиеся сквозь огонь с большой скоростью. 

Некоторые предполагают, что над Лос-Анджелесом летают вражеские беспилотники. Один из пользователей отметил: скорость ветра составляют 140 километров в час, поэтому в небе находиться может что угодно, в том числе «летящие горящие обломки, птицы, летучие мыши или рои насекомых».

Также появились два видео, в подписи к которым говорилось, что странные быстро движущиеся объекты замечены над пожарами. Распространил кадры портал Cal Wire.

«Люди в Интернете наблюдают за странными снарядами, которые появляются и исчезают во время пожаров в Южной Калифорнии в прямом эфире. Ракета? Фейерверк? НЛО? Поджог? На нас напали???» — говорится в публикации портала.

Лесные пожары в Калифорнии

Огонь охватил Лос-Анджелес в ночь на 8 января (днем 7 января по местному времени). Изначально он вспыхнул в Пасифик-Палисейдс, но беспощадный огонь продолжил распространяться и на другие районы. Как пишет CNN со ссылкой на пожарный департамент Лос-Анджелеса, по состоянию на 17:51 11 января (04:51 12 января по московскому времени) охваченная огнем площадь составляет более 9,5 тысяч гектаров, или 95,724 квадратных километров. При этом огонь локализован на 11%.

Эвакуация людей из опасных районов продолжается. В первые сутки свои дома в Палисейдс покинули 30 тысяч человек, в следующий день более 130 тысяч жителей этого района и Итон-Каньона получили приказы о необходимости уехать. Причем эвакуация проводится с осложнениями, ведь образуются пробки. Тогда люди бросают машины и пешком покидают город. При этом не все решаются покинуть свои дома.

Глава пожарной безопасности заявил, что ресурсы были рассчитаны на борьбу лишь с одним-двумя крупными пожарами. Ситуацию усугубляются сильный ветер. Эти пожары уже назвали одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес.

Избранный президент США Дональд Трамп обвиняет власти Калифорнии в происходящем. Он призвал губернатора штата Гэвина Ньюсома уйти в отставку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что число жертв лесных пожаров в Калифорнии возросло до 16.