Дроны, НЛО или ракета? Американцы гадают над причинами пожаров в Калифорнии
Mirror: американцы видят летающие тарелки НЛО над горящей Калифорнией
Фото: Reuters/Дэниел Коул
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В сети распространились видео со светящимися объектами, быстро пролетающими сквозь пламя.
Пока население Лос-Анджелеса спасается от бушующего в городе огня, жители других американских штатов гадают, что стало причиной пожара. Есть уже такие версии: поджоги, атака бспилотников и даже НЛО. Об этом The Mirror.
Отмечается, что в сети распространились кадры, на которых видны светящиеся объекты, движущиеся сквозь огонь с большой скоростью.
Некоторые предполагают, что над Лос-Анджелесом летают вражеские беспилотники. Один из пользователей отметил: скорость ветра составляют 140 километров в час, поэтому в небе находиться может что угодно, в том числе «летящие горящие обломки, птицы, летучие мыши или рои насекомых».
BREAKING— CAL WIRE (@calwireupdates) January 8, 2025
STRANGE FAST MOVING OBJECTS SEEN OVER SOCAL FIRES
People online are observing strange projectiles coming in and out of the #SoCal fires on live TV
Missile? Firework? UFO? Arson?
Are we under attack???
Comment what you think it is below…
Follow @calwireupdates… pic.twitter.com/qEZjM0b2DV
Также появились два видео, в подписи к которым говорилось, что странные быстро движущиеся объекты замечены над пожарами. Распространил кадры портал Cal Wire.
«Люди в Интернете наблюдают за странными снарядами, которые появляются и исчезают во время пожаров в Южной Калифорнии в прямом эфире. Ракета? Фейерверк? НЛО? Поджог? На нас напали???» — говорится в публикации портала.
Лесные пожары в Калифорнии
Огонь охватил Лос-Анджелес в ночь на 8 января (днем 7 января по местному времени). Изначально он вспыхнул в Пасифик-Палисейдс, но беспощадный огонь продолжил распространяться и на другие районы. Как пишет CNN со ссылкой на пожарный департамент Лос-Анджелеса, по состоянию на 17:51 11 января (04:51 12 января по московскому времени) охваченная огнем площадь составляет более 9,5 тысяч гектаров, или 95,724 квадратных километров. При этом огонь локализован на 11%.
Эвакуация людей из опасных районов продолжается. В первые сутки свои дома в Палисейдс покинули 30 тысяч человек, в следующий день более 130 тысяч жителей этого района и Итон-Каньона получили приказы о необходимости уехать. Причем эвакуация проводится с осложнениями, ведь образуются пробки. Тогда люди бросают машины и пешком покидают город. При этом не все решаются покинуть свои дома.
Глава пожарной безопасности заявил, что ресурсы были рассчитаны на борьбу лишь с одним-двумя крупными пожарами. Ситуацию усугубляются сильный ветер. Эти пожары уже назвали одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес.
Избранный президент США Дональд Трамп обвиняет власти Калифорнии в происходящем. Он призвал губернатора штата Гэвина Ньюсома уйти в отставку.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что число жертв лесных пожаров в Калифорнии возросло до 16.