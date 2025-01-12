Втрое вырос объем импорта российского шоколада в США

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

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С января по ноябрь 2024 года Штаты закупили какаосодержащих продуктов из РФ почти на два с половиной миллиона долларов.

США увеличили импорт российского шоколада и конфет. Импорт какаосодержащих продуктов вырос в три раза. На данные американской статистической службы с января по ноябрь ссылается РИА Новости.

За 11 месяцев 2024 года суммарная сумма закупок шоколада и шоколадных конфет из России резко возросла. Согласно статистическим данным она достигла 2,48 миллиона долларов. Сумма значительно превысила аналогичные показатели за три предыдущих года.

Ранее 5-tv.ru писал, что США пригрозили вводить санкции против любого, кто работает с энергосектором РФ. Уходящая администрация Байдена ввела конкретные ограничения, например, против «Газпромнефти» и «Сургутнефтегаза». Впрочем, похожие пакеты санкций вводились против отдельных секторов IT, финансов, ВПК. И ничего, все как-то работает.

Вашингтон пытается бороться, ведь экспорт нефти и газа по-прежнему дает России до трети доходов бюджета. Это много. Проблемы будут, если «окрика» США испугаются покупатели. Однако, вероятнее всего, никто уже не испугается. По крайней мере, такой реакции не последовало в 2022 году.