Фото: Росгвардия

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Наши саперы, в частности, обезвредили неразорвавшийся кассетный заряд американского производства вблизи ЗАЭС.

Сотрудники Росгвардии сорвали атаку БПЛА ВСУ в Запорожской области. Благодаря оперативным действиям российских военнослужащих было сбито несколько дронов неприятеля.

Росгвардейцы применили стрелковое оружие и средства РЭБ, угроза была нейтрализована мобильными огневыми группами.

Фото: Росгвардия

Также по сообщению Росгвардии, вблизи Запорожской атомной электростанции российские саперы обезвредили неразорвавшийся кассетный заряд американского производства, представлявший серьезную опасность.

Ранее 5-tv.ru писал, что за неделю ВС РФ нанесли 28 групповых ударов по военным объектам на Украине — была поражена инфраструктура военных аэродромов, склады с вооружением, заводы по сборке техники, пункты хранения ударных БПЛА, места временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников. В то же время российским средствам ПВО за тот же срок удалось сбить пять управляемых авиационных бомб Hammer, восемь оперативно-тактических ракет ATACMS, 689 БПЛА самолетного типа, а также 41 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.