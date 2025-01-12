Мэр Владивостока заявил о переводе детей на удаленку после обрушения крыши школьного бассейна

Фото: Telegram/Официальный телеграмм-канал прокуратуры Приморья/prosecutor_pk;

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Специалисты проводят обследование физкультурно-оздоровительного комплекса.

Здание школьного бассейна во Владивостоке, в котором утром 12 января обрушилась крыша, могут демонтировать. Учеников временно перевели на удаленный формат. Об этом сообщил мэр города в Telegram-канале Константин Шестаков.

«Сегодня в отдельно стоящем здании бассейна школы № 72 на улице Артековской обрушилась кровля. <…> На время проведения экспертизы до 20 января в школе введен дистанционный режим обучения», — написал он.

Шестаков уточнил, что в момент обрушения в здании никого не было, в результате инцидента никто не пострадал.

В связи с происшествием введен режим локальной чрезвычайной ситуации (ЧС). Специалисты в ближайшее время обследуют состояние школы и огородят здание бассейна. По результатам будут решены дальнейшие действия: проведение капитального ремонта, либо демонтаж и строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса.

Шестаков также поручил в течение недели обследовать все муниципальные объекты, где есть бассейны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что во Владивостоке обрушился потолок в школьном бассейне. В связи с инцидентом прокуратура Советского района города организовала проверку. По данным надзорного ведомства Приморья, помещение школьного бассейна было введено в эксплуатацию в 1987 году. На момент ЧП на рассмотрении в суде уже находился административный иск прокурора Советского района к администрации Владивостока о признании бездействия руководства учебного заведения.