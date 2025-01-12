«Сжечь себя прежнюю»: Оксана Лаврентьева раскрыла секрет похудения

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Оказывается, дело вовсе не в диетах.

Актриса и телеведущая Оксана Лаврентьева похудела благодаря самопознанию. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

По словам звезды, мысль о том, чтобы привести себя в форму, у нее стояла почти на самом последнем месте. Больше всего она задумывалась о своей жизни и о том, куда двигаться дальше.

«Этот вопрос, возможно, один из последних, которые меня волновал последние месяцы. Вопросы, которые меня волновали это: «Кто я?», «Куда мне дальше?», «Что я на самом деле хочу?», «Какие усилия я готова приложить, чтобы следовать своим мечтам и желаниям?», «От чего навсегда готова отказаться?» — написала Лаврентьева.

Актриса подчеркнула: чтобы ответить на все волнующие вопросы, ей было необходимо «сжечь себя прежнюю». Хотя сначала внутренне сопротивлялась изменению, желая оставить все, как есть. В тот момент она поняла, что-либо все меняется медленно, не так, как хочется, либо нужно преодолевать все трудности на пути.

Многие подписчики Лаврентьевой в соцсетях поддержали ее — они признавались, что тоже проходит внутреннюю трансформацию. Впрочем, некоторые иронично отметили, что причиной похудения стали совершенно не практики по самопознания, а интервью с блогером Светланой Бондарчук. Актриса пришла в светлом платье. Тогда часть зрителей раскритиковала образ и внешний вид Лаврентьевой.

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