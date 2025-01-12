Праздники кончились: мошенники «помогают» россиянам вернуться к работе

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Кряжев; 5-tv.ru

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Чего только не предлагают: и бодрящую гимнастику, и чудо-напитки, и волшебные таблетки.

562 тысячи порций шашлыка было съедено в Сочи за время новогодних праздников, выпита 201 тысяча бутылок шампанского. Главный город-курорт страны в такой шуточной форме подвел итоги длинных январских каникул. Что удивительно: лишь треть из гостей курорта добралась до горного кластера, подавляющее большинство остались отдыхать внизу у моря. Сочи открывает топ-3 самых популярных новогодних направлений этого года.

Петербург, вторая столица, второй по популярности город для посещения. Каждый шестой турист в России отравился в эти дни на берега Невы. С погодой повезло — мороз, снег приодели Северную Венецию. За этим блеском незамеченным для туристов остался первый в истории города переезд дома — поближе к реке. Освободили место под новостройку.

Ну, и наконец, самое популярное новогоднее направление — Москва. 20% поездок было совершено именно в столицу. При том, что для входа на Красную площадь в этом году надо было пройти рамки металлодетектора, как на вокзале. В целом число поездок по стране увеличилось в эти новогодние праздники на 10-15%, так что шесть тысяч россиян встретили Новый год на борту самолета, а 128 тысяч — в поездах. Впрочем, как показали опросы: 50% провели все праздники дома, а 14% еще и на работу выходили.

Самое популярное новогоднее развлечение — поход в кино. Как подсчитали в Министерстве культуры, всего было продано почти 13 миллионов билетов. Однозначный герой новогоднего уикенда — «Финист. Первый Богатырь». Картина, которая собрала в прокате уже более двух миллиардов рублей.

Но даже сказочное время каникул подходит к концу и надо запасаться терпением. Следующие длинные выходные аж первого мая. Как это принять, как переключиться от затяжного отдыха к не менее длительным трудовым будням? Корреспондент «Известий» Александр Морозов собрал самые экстравагантные рецепты.

Как выйти огурчиком из праздничного пике — сейчас самый популярный запрос в интернете. Чего только не предлагают: и бодрящую гимнастику, и чудо-напитки, и волшебные таблетки

«Башка и так болела, но она еще больше начала болеть», — рассказал пострадавший Иван Мартынов

Какие способы не пробовала жена Ивана, чтобы вывести мужа из новогоднего запоя. По совету подруги купила в онлайн-магазине таблетки от пьянства, не дешево.

«15 тысяч. Ну, как бы ясно — такая цена. Думал, все нормально будет работать. А нет, не работает», — добавил пострадавший Иван Мартынов

Подсыпала пилюли тайно, а вот когда муж начал бледнеть, поняла, пора звонить в скорую. Ивана откачали, а с супругой он расстался.

Помимо таблеток и капельниц предлагают и совсем экзотические варианты, чтобы избавиться от новогодней «белочки», но популярные.

Обычная квартира на окраине Москвы. Небольшая кухня, на полках — бутылки с алкоголем, а на стенах иконы и амулеты. Сразу и не поймешь, как будет проходить исцеление, до тех пор, пока владелец квартиры не распахивает дверь массивного шкафа в углу кухни.

Это не просто ящик, а целая камера Вильгельма Райха, австрийского психотерапевта и ученика Зигмунда Фрейда. Внутри человек якобы заново рождается и заряжается энергией целого космоса

Но есть нюанс: в деревянном ящике, обитым железом, разве что репетицию будущих похорон можно устроить. Энергии ноль, а вот страха можно натерпеться на всю оставшуюся жизнь.

Прошло примерно 20 минут с начала процедуры дышать очень тяжело, воздух спертый. Чувствуется головокружение, сердцебиение. Жутковато…

«Не зафиксирован и положительный эффект от этих процедур, то есть все это на уровне самовнушения и самообмана. Но, а если вы хотите заниматься самообманом, просто сядьте перед стенкой, скажите, что эта стенка волшебная и все. Зачем кому-то платить?» — прокомментировал кандидат психологических наук, специалист по когнитивным искажениям, эксперт по культам Александр Невеев.

Продвинутые пользователи сидят в полной темноте. Один час — тысяча рублей. Можно дистанционно, тоже работает.

Спасать от новогодних излишеств — хобби и для вот этой семьи из Липецка.

В тапочках на босу ногу, в трусах и майке, продавцы этого ядрено-желтого зелья в пластиковой бутылке обещают, этот напиток новогодние последствия как рукой снимет! Всего 300 рублей за полтора литра.

Это же средство если верить продавцу и косметическое средство от прыщей и снадобье для поднятия иммунитета у домашних животных

То, что в бутылке много бактерий, врачи не спорят.

«Это просто раствор дерьма, и можно писать, что это симбионты, пробионты. Сейчас время вот этого магического мышления, битв экстрасенсов, врач в ряду помогающих профессий сейчас стоит не на первом и не на втором месте», — прокомментировал врач-нарколог, психиатр, психотерапевт Василий Шуров.

Свечи, молоко и сахар. За пять тысяч рублей шаман на дому обещает вернуть энергию, потраченную в праздники. Но судя по репликам он и сам еще не отошел от новогодних приключений.

Видно, что шаману тяжело. Он нехотя надевает медицинский халат, расшитый лентами с бахромой — начинает бить в бубен и читать заклинания.

На дорожку шаман советует выпить заряженное молоко, но предупреждает: может быть несварение.

Таблетки для желудка у Марии теперь всегда под рукой. Она стала жертвой не проклятья шамана, а нутрициологов и диетологов из сети.

«Даже когда я писала, что у меня что-то не то, что мне больно, они говорили: «Ну, что-то с тобой не так», — делится пострадавшая Мария Зворугина.

Женщина так хотела стройную фигуру в начале года, что подписалась на все праздничные марафоны, которые обещали вернуть стройность после новогодних каникул.

В итоге марафоны по выведению шлаков из организма привели ее на больничную койку. На лжедиетологов, как и на БАДы, Мария потратила больше миллиона рублей. Теперь желудок без таблеток уже не может переваривать пищу. А дорогостоящее лечение пока не приносит результатов.

«У кого я проходила марафон, никто из них не имел медицинского образования. Никто», — добавила пострадавшая Мария Зворугина.

«Я по образованию актриса и диктор телевидения, как бы это смешно ни звучало, но вся моя жизнь и все мои бизнесы были медицинскими. Поэтому я, конечно, с медициной связана», — сказала создатель программы по похудению Ольга Лейбман

По словам Ольги, свой метод похудения она испытывала на себе, потом понесла в массы.

«Каждый час пьем — вода, молоко, вода, молоко… И наутро вас ждет минус полтора килограмма», — делится создатель программы по похудению Ольга Лейбман.

И катастрофический стресс для организма, измученного салатами и алкоголем. Врачи говорят: так станет только хуже.

«Организм таким образом может лишить себя огромного количества полезных и нужных веществ. Все это нужно для полноценной жизнедеятельности», — прокомментировала ситуацию врач диетолог, эндокринолог, нутрициолог Наталья Лазуренко.

Перед тем, как что-то испытывать на себе, диетологи, травматологи, наркологи и психиатры советуют записаться к ним на прием. Настоящие специалисты точно расскажут, можно ли вам экспериментировать над собой.