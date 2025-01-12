Повернула на Запад: правительство Армении ведет страну в европейскую западню

Фото, видео: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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Меж тем, Евросоюзу наступивший 2025 год сулит немало проблем: на фоне усиливающихся холодов газовые хранилища по всему региону опустошаются рекордными темпами.

Армения объявила о повороте на Запад. Правительство одобрило инициативу об интеграции в Евросоюз. Ее еще будет рассматривать парламент, дальше будет, возможно, референдум и так далее. Но вектор понятен. Москва вежливо предупредила — ЕС и ЕАЭС несовместимы. То есть нельзя иметь свободные границы для товаров и с Брюсселем, и с Москвой.

Морковка для Еревана очевидна: это и какие-то транши из Брюсселя, например, на вооружение, и «безвиз» для граждан Армении. Нужны ли, при этом, ЕС армянский коньяк, армянский сыр, фрукты и овощи? Тем более, что они окажутся в очереди вслед за украинскими, турецкими, сербскими продуктами, которых вот уже несколько десятилетий в ЕС не пускают.

Армянам пообещали «зеленый свет»? Или в Европе что-то изменилось и примут всех? Они, вообще, знают, что к ним Армения собралась присоединиться. О европейской политической погоде рассказывает корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Последний залп уходящей американской администрации — и опять вхолостую. Юбилейный и вероятно заключительный «Рамштайн» собирает на одноименной авиабазе буквально ведь «хромых уток».

Некогда могущественный глава Пентагона и тот еле спускается по трапу. А сам Байден даже напоследок нашел повод и вообще не поехал, он такой же, как и все, тут собравшиеся.

«Я предполагаю, что это последняя встреча „Рамштайн“, последняя передача оружия и денег», — рассказал норвежский политолог Глен Дисен.

Их выражения лиц говорили сами за себя — изможденная собственными кризисами коалиция и потерпевший поражение Зеленский.

«Экономика рухнула. Германия сейчас лишь тень того, чем она когда-то была», — говорит экономист Айк Хамер.

Европейские страны одна за другой совершают резкий правый поворот. Даже в Австрии после долгих месяцев политической схватки все-таки пало правительство Нехаммера. Канцлер ушел в отставку, формирование кабинета в руках лидера ультраправой «Партии свободы».

«Я твердо убежден, что народ заслуживает правительство, которое ведет себя или видит себя как его партнер, как его инструмент, как его слуга. Но не как его учитель, как его опекун, как его вредитель», — прокомментировал лидер партии свободы FPO Герберт Кикль.

И все же Украина пока еще остается под особой европейской опекой, на которую не жалеют ни сил, ни остатков бюджетов. Очередной расточительный перелет Зеленского — в Рим в сопровождении итальянских истребителей. Пока одни тщетно пытались заморозить сам украинский конфликт, Киев своим решением о прекращении транзита газа успел заморозить половину Европы. Самая тяжелая обстановка в Приднестровье.

Вентиль закрутила Украина, а власти Молдовы предсказуемо и безапелляционно перекладывают ответственность на Москву.

«Сегодня мы видим в Приднестровье, что у людей часами нет электричества, нет отопления, а самое главное, нет доступа к газу», — сообщила премьер министр Молдовы Дори Речан.

Премьер Фицо снова грозит Киеву жесткими ответными мерами.

«У нас нет причин терпеть авантюры Зеленского, особенно когда мы смотрим на помощь, которую Словакия и Европейский союз оказывают Украине», — выступил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

На фоне усиливающихся холодов газовые хранилища по всей Европе опустошаются рекордными темпами.

«Конечно, нам нужен доступный российский газ. Он на 30% дешевле американского. И это говорит об огромном потенциале экономии», — сказал политолог Бертран Шоллер.

И даже Францию, у которой своих АЭС предостаточно, неизбежно постигла деиндустриализация.

«Мне кажется, что президент Путин сказал нечто довольно грустное. Но он прав, когда говорит, что если бы жителей Европы, включая американцев, попросили повеситься, они бы просто спросили, какую веревку использовать», — прокомментировал экс-кандидат в президенты Франции, глава партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино.

И за почти уже три года украинского противостояния тем более ничего не приобрел. И вот уже французский президент Эммануэль Макрон в непривычном для себя образе идет на попятную и Зеленскому настоятельно рекомендует:

«Украинцы должны вести реалистичные обсуждения территориальных вопросов. Процесс урегулирования конфликта не может быть простым».

Всеобщее устремление за стол переговоров как самый показательный итог последнего во всех смыслах «Рамштайна»: Россия продолжает свое продвижение, ВСУ истощены, настроение подавленное. А вся эта западная помощь, поступая с перебоями и задержками, так и не смогла переломить ситуацию в пользу Украины.

Судьба самого «Рамштайна» под вопросом. Сохранится ли, в принципе, этот формат после возвращения в Белый дом Дональда Трампа, который, как известно, является противником такого международного сотрудничества.

Оттого и залпы уходящей администрации звучат все тише. Впереди — новая эпоха, где усталость от войны может стать ключевым фактором принятия прямо противоположных решений.