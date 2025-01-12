Разлив мазута в Черном море: последние новости

Фото, видео: Сергей Мальгавко/ТАСС; 5-tv.ru

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Владимир Путин назвал недостаточными усилия по ликвидации последствий экологической катастрофы на черноморском побережье. Как будет организована работа теперь?

Борьба с инфляцией — один из главных приоритетов правительства и Центробанка на ближайшие месяцы как минимум. Это что касается плановой работы. Но и без дополнительных задач не обойтись. Из экстренных — спасение черноморского побережья от мазута. В идеале до начала сезона. Но пока задача стоит — хотя бы просто спасти.

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Два танкера в Черном море затонули в середине декабря 2024 года. Оба были наполнены под завязку — в сумме около восьми тысяч тонн мазута. Часть сразу вылилась в море, часть осталась в баках. За это время, а прошел уже месяц, не то что не подняли обломки, но даже не откачали топливо с севшего на мель одного из судов. И оно выливается. Потихоньку, но каждый день. Вот в таком состоянии в 50 метрах от берега эта корма танкера стоит уже месяц и отравляет море. Первое совещание с правительством в этом году президент РФ Владимир Путин начал с жесткого разбора ситуации на черноморском побережье.

«Это один из самых серьезных вызовов в области экологии, с которым мы столкнулись за последние годы. Из того, что я вижу, и из той информации, которую получаю, делаю вывод о том, что все, что делается по минимизации ущерба, пока явно недостаточно», — отметил Владимир Путин.

От спасательной операции складывается какое-то двоякое ощущение. С одной стороны, сотни человек проявляют неравнодушие и гражданский героизм, как водолазы, что спускаются в мазутную жижу к обломкам, как волонтеры, спасающие птиц и очищающие пляжи. Проведена, на самом деле, большая работа — собрано 139 тысяч тонн загрязненного грунта. Это почти семь тысяч КАМАЗов. Все это будут чистить и перерабатывать.

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Но местные жители часто замечают, что подрядчики на строительной технике могут, например, забрать абсолютно чистый песок в сотне метров от воды, в то время как выброшенный на берег мазут просто засыпать сверху. И внешне — все чисто. Мазут коварен — холодно, он густой. Солнышко пригрело — он течет. Чем ближе лето, тем меньше времени убрать все как следует. Но на следующей неделе снова штормовое предупреждение. Президент поручил ускорить работы по ликвидации последствий.

«И иметь в виду перспективу повышения температуры воды в Черном море весной, и тем более летом. К этому моменту если не все, то основные работы по минимизации потерь и для экономики, и для экологии должны быть не только сверстаны, эти предложения, но и должна быть начата их реализация самым активным образом. Прошу докладывать об этом и руководству правительства, и председателю правительства, и мне. Александр Вячеславович, подготовьте мне в самое ближайшее время эти предложения как можно быстрее и направьте на мой адрес», — отметил Владимир Путин.

В 2007 году, к слову, в Керченском проливе была ровно такая же авария. Также разломало два танкера, только мазута вылилось меньше. И сезон 2008 года состоялся. Тогда убирать даже было сложнее, потому что приходилось координировать действия двух стран — России и Украины. И там все было непросто.