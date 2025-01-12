Без права на ошибку: как саперы расчищают путь нашим бойцам в районе Часова Яра

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Фронт активно двигается вперед — без работы саперов обезопасить движение военных невозможно.

К сожалению, эти январские праздники были омрачены гибелью наших коллег. Под самый Новый год в госпитале от ранений скончался редактор телеканала «Известия» Максим Елисеев. В пятницу с ним простились в Подмосковье. Осенью 2022 года он ушел добровольцем, воевал, обеспечивал связь. Его атаковал FPV-дрон. Уже через несколько дней, сразу после Нового года, рядом с его траурным портретом на стене редакции появился еще один — корреспондента «Известий» в Донбассе Александра Мартемьянова. Он документировал все, что пережил его родной Донецк с 2014 года.

За это время он побывал на месте не менее полутора тысяч обстрелов. Ехал с очередной съемки из Горловки, и вот ведь судьба: у собственной машины лопнуло колесо, он поставил запаску. Она спустила, он пересел в машину коллег, и именно в его место прилетел FPV-дрон. Коллеги живы. Незадолго до гибели Сашу в Москве наградили медалью «За храбрость». И уже посмертно — орденом Донецкой Народной Республики, одной из высших наград ДНР.

Память о наших коллегах будет всегда в наших сердцах, о мужчинах, павших, защищая Россию, кто с оружием в руках, кто с видеокамерой. Но это та работа, которая нужна, которая необходима. Корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин с передовой.

Пикирующие бомбы от дроноводов ВДВ уничтожают две украинские БМП под городом Часов Яр. А ударные дроны 49-й армии там же навсегда останавливают очередной американский бронетранспортер.

Войска постепенно забирают Часов Яр, уже уверенно чувствуя себя не только в южных и восточных, но и в северной части города.

Проходы штурмовикам открывают наши саперы из батальона Карбышева. При этом не только разминируя пути, но и минируя территорию врага дистанционно. Например, с помощью РПГ, а также сбросами с беспилотников.

А вот боец ставит мину ПОМ-2 с едва заметными для пехоты нитями, приводящими взрывчатку в действие. Зачастую все это приходится проделывать в условиях плотного огня.

«Страх он во всех присутствует, никуда не деться. Но страх за то, что после тебя кто-то погибнет, скорее всего, он больше влияет на меня лично», — сказал боец батальона имени Карбышева добровольческого корпуса группировки «Юг» ВС РФ с позывным «Платон».

Саперу нельзя останавливаться в развитии, говорят бойцы группировки «Юг». Тем более когда враг не гнушается любыми изощренными способами убийств.

«Мне ребята из Соледара привезли игрушку, Кота Леопольда. Она была заминирована. При перевороте и подъеме происходил подрыв. Это чья-то детская жизнь», — поделился инструктор отдельного инженерно-саперного батальона имени Карбышева добровольческого корпуса группировки «Юг» ВС РФ с позывным «Грива».

Эта война расширила номенклатуру этих смертоносных изделий. Здесь мы видим новую украинскую мину, вот немецкая, здесь французская. И чтобы сапер смог выжить и выполнить боевую задачу, он должен обладать знаниями больше, чем когда-либо. Поэтому даже к концу третьего года СВО саперы проходят обязательные переэкзаменовки.

Фронт активно двигается вперед, и без работы саперов обезопасить движение наших бойцов невозможно. К тому же их работа пригодится и после окончания спецоперации. Долгие годы потребуются на расчистку огромных территорий нашей страны от всевозможных мин и взрывоопасных предметов.