Фото, видео: Александр Река/ТАСС

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Только за последние несколько дней наша армия продвинулась на десять километров к Судже.

В киевских околовоенных кругах в открытую жалуются, что новобранцы пошли не те: их трудно поймать, сложно обучить и невозможно заставить держать оборону. Неслучайно слово 2024 года на Украине — «бусификация». «Бусики» — микроавтобусы, на которых военкомы охотятся за рекрутами. Новобранцам могут и руку сломать, и лицо разбить, могут пристрелить. Кстати, словом 2023 года на Украине было «мобилизация». Одно и то же явление, но с нюансами, которые показывают деградацию режима президента Украины* Владимира Зеленского.

Для сравнения, в России в 2024 году слово года — «Пушкин», это был год Пушкина. В 2023-м — «нейросеть». Это по данным Института русского языка. Показательно? Более чем.

Киевский режим принуждает идти на фронт тех, кто этого не хочет — русскоязычных. Тех, для кого язык Пушкина тоже родной. А у нас поток добровольцев в военкоматах. Такое сейчас время.

Неслучайно 2025-й объявлен Годом защитника Отечества. Большая дата — 80-летие Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Но у нас и большие события сейчас происходят. И, как и тогда, люди встали на защиту Отечества. Они готовы бить врага до конца, до победы.

Сильные кадры из новогодней Москвы. На Красной площади гулянье, а рядом, в Александровском саду, боец, который пришел отдать дань памяти и предкам, и однополчанам. Погибшим ради жизни, ради победы. Мы нашли этого парня, он доброволец из Самары. Был ранен под Донецком, сейчас на реабилитации. В Москве мечтал побывать с детства и подойти к могиле Неизвестного солдата, ведь у него дед воевал, а отец и дядя прошли Афган.

Символично, что на Рождество президент РФ Владимир Путин, который по традиции приезжает на службу в небольшой храм, в этом году выбрал именно церковь Георгия Победоносца на Поклонной горе. Она была освящена в год 50-летия Победы в ВОВ, расположена рядом с музеем Победы. Вместе с главой государства в храме присутствовали участники СВО, волонтеры, а также их семьи. После праздничной службы Владимир Путин заехал в Храм Христа Спасителя и попросил Патриарха освятить нательные кресты и иконы, которые глава государства хочет подарить командующим подразделениям, выполняющим самые рискованные задания.

Аккурат под Рождество ВСУ попытались атаковать в Курской области, чтобы расширить свой плацдарм вдоль трассы от Суджи на Курск, но были остановлены в районе хутора Бердин. Дальше которого пройти им не удалось. Следом наши войска пошли в контратаку севернее и западнее Бердина, взяли в оперативное окружение до 1000 боевиков ВСУ в районе Малой Локни. Корреспондент «Известий» Александр Федорчак передает с передовой.

Это западные окраины курского хутора Бердин, что в Большесолдатском районе. Бои здесь отгремели — только что. Вокруг горящих домов — множество тел бойцов с синими лентами. Их сначала бросили в мясорубку их же командиры, а потом бросили свои же, когда бежали с поля боя.

Эта попытка наступления ВСУ изначально была обречена на провал. Колонна бронетехники, марш-бросок больше пяти километров по открытому полю, заминированному, просматриваемому, простреливаемому со всех сторон, да и еще по территории, которая полностью под контролем российских операторов дронов. Силы ВСУ буквально шли в незамаскированный открытый капкан.

«Они достаточно открыто продвигались к нам. Это была длинная поездка. Их заблаговременно наши БПЛА увидели и, соответственно, начали по ним работать. Начали встречать. Порядка шести-семи единиц техники. Это была первая колонна», — сказал начальник разведки отряда спецназа «Ахмат» с позывным «Шатун».

Вот кадры первого горящего танка. Он шел следом за тралом, который разминировал поля. И сразу после подрыва заблокировал движение тем, кто шел следом. Подбить их стало еще проще.

«Танк Challenger, первым мы его отработали. После этого остановили трал, который осуществлял разминирование дороги для подъезда к нашим позициям», — поделился командир взвода БПЛА с позывным «Макар».

Украинские бронетехники двигались с двух сторон: Черкасского Поречного и Малой Локни. Их задача — зайти в поселок Большое Солдатское и оттянуть российские силы из-под Суджи. Там все очень плохо у ВСУ. Сидят под постоянным огневым давлением и несут постоянные потери. Это был, по сути, даже не бросок, а отчаянный демарш. Ни стратегии, ни тактики. Командование ничего не объяснило.

Это первая группа украинских пленных, которые сдались 30-му мотострелковому полку группировки «Север». 13 человек. Бывшие заключенные, которых режим Зеленского отправил на фронт насильно. Никто из них до этого в боевых действиях не участвовал. На курской земле вообще оказались впервые.

И таких большинство. Но в так называемом «контрнаступе» участвовали не только мобилизованные. На окраинах Бердина и Новосотницкого смогли высадиться два десятка украинских командований. Их там встретили бойцы спецназа «Ахмат».

«Боевая машина, бронированная подъехала. Выгрузила группу, и вот сегодня мы зажали их. Выдвинулись и уничтожили», — рассказал боец спецназа «Ахмат» с позывным «Гром».

Подъездная дорога к Бердину. Эту трассу бойцы называют «дорогой смерти». Очень большой открытый участок. Нет ни единого дерева, и здесь очень активна беспилотная авиация врага. Вот даже сейчас шумит дрон-детектор.

Весь хутор разрушен, целых строений единицы, враг хоть и не зашел в эту часть населенного пункта, но продолжал его обстреливать без остановки.

Разрушить и уничтожить курские населенные пункты — это единственное, что удалось сделать украинским боевикам. Ценой колоссальных потерь. Только за два дня контратаки: 26 украинских солдат в плену, еще десятки — уничтожены, потеряно около 20 единиц, в том числе и западной техники. Продвижение — ноль метров. Потери на других участках — десятки квадратных километров. Это в Киеве считают успехом.

«Это одна из наших побед. Одна из самых больших побед. Не только в прошлом году, но и на протяжении войны», — говорит Владимир Зеленский.

За последние несколько дней наша армия продвинулась на десять километров к Судже — освобождены села Русское Поречное, Калиновка, Александрия. Идут бои за Махновку и Погребки. Почти в окружении находится Малая Локня. Такими темпами Курская область полностью вернется под российский контроль уже до конца зимы.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти