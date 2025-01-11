Никита Ефремов напомнил после смерти Добровольской, что она не его мать

Фото: www.globallookpress.com/Nikolay Titov

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Поклонники перепутали актера с его братом Николаем и массово пишут ему слова поддержки и сочувствия.

Актер Никита Ефремов был вынужден напомнить подписчикам, что умершая накануне народная артистка РФ Евгения Добровольская не была его матерью.

«Друзья. Считаю важным написать, что Евгения не была моей мамой. Она мать моего брата Николая. Брата по отцу. Пожалуйста, не путайте по возможности», — написал Никита.

Оказалось, что после смерти Добровольской многие поклонники начали выражать соболезнования Никите вместо Николая.

Не секрет, что отец обоих молодых людей — заслуженный артист РФ Михаил Ефремов, ныне отбывающий наказание в колонии за смертельное ДТП, — с 1990 по 1997 год был мужем Евгении Добровольской. В этом браке в 1991 году родился Николай Ефремов — актер, известный участием в сериале «Белая гвардия».

В свою очередь Никита Ефремов — артист театра «Современник» и известный киноактер — появился на свет в 1988 году в предыдущем браке Михаила Ефремова с филологом Асей Воробьевой.

Накануне стало известно, что советская и российская актриса театра, кино и дубляжа, народная артистка РФ Евгения Добровольская скончалась на 61-м году жизни. Трагическую новость озвучили в театре Чехова, отметив, что в последние годы актриса боролась с тяжелой формой онкологического заболевания.

Евгения Добровольская родилась 13 июля 1963 года в Москве. С самого детства проявляла интерес к сценическому искусству и решила посвятить жизнь театру. В 1987 году окончила ГИТИС и была принята в МХАТ имени Горького, затем служила в Московском театре-студии под руководством Олега Табакова и «Современнике-2». С 1991 года до последних дней была актрисой МХТ имени Чехова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что прощание с Евгенией Добровольской пройдет 14 января на Основной сцене МХТ имени Чехова. После церемонии актрису похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.