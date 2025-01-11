Искусствовед Леонид Бажанов умер в возрасте 79 лет

Фото: © РИА Новости/Валерий Левитин

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Деятель культуры до последних дней работал над тем, чтобы искусство было доступно во всей стране, а не только в столицах.

Искусствовед, специалист по современному искусству Леонид Бажанов умер в возрасте 79 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на знавшую Бажанова художницу Диану Мачулину.

«Я думаю, что умер великий человек. И я считаю, что благодаря ему состоялось современное искусство в России», — сказала она.

По словам Мачулиной, покойный искусствовед работал с региональными центрами, искренне заботясь о том, чтобы искусство было доступно и востребовано во всей стране, а не только в Москве и Петербурге.

Бажанов был предан своему делу и занимался им до последних дней, будучи полностью погруженным в повестку дня, отметила художница. Смерть искусствоведа она назвала огромной потерей.

Леонид Бажанов родился 27 марта 1945 года в Москве. Окончив МГУ имени Ломоносова по специальности искусствоведение в 1973 году, работал в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина, музеях Московского Кремля, Центральном выставочном зале «Манеж».

С 1992 по 1997 год Бажанов возглавлял отдел изобразительного искусства в Министерстве культуры. В 2012 году стал заслуженным работником культуры России.

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