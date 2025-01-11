«Повернула время вспять»: последнее фото неизлечимо больной Добровольской облетело Сеть
В Сети появилось последнее прижизненное фото Евгении Добровольской
Фото: www.globallookpress.com/© Ekaterina Tsvetkova
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Народная артистка России продолжала играть роли в постановках вопреки боли.
В Москве после затяжной борьбы с болезнью ушла из жизни народная артистка России, актриса Евгения Добровольская. Большую часть своей жизни она посвятила кинематографу и служению в театре: в большинстве постановок Добровольская продолжала принимать участие, переступая через боль, недомогание и усталость.
В МХТ имени Чехова Добровольскую в последний раз видели 26 декабря, в день ее рождения. Уже тогда знаменитость не могла играть в спектаклях, коллеги делали все возможное, чтобы обеспечить актрисе полный покой.
По информации KP.RU, театр оплачивал лечение актрисы, обеспечил постоянный надзор врачей и комфортабельную палату.
Летом Евгения Добровольская в последний раз вышла на сцену, подарив зрителям два спектакля со своим участием. 18 июня она читала со сцены рассказы Надежды Тэффи, сопровождаемый проникновенной музыкой скрипки и фортепиано.
Еще через несколько дней народная артистка блистала в спектакле «Космос». На сцене Добровольская в образе своего персонажа танцевала, шутила и пародировала героиню фильма «Девять с половиной недель».
Уже тогда фанаты обратили внимание, что актриса заметно похудела, но продолжала оставаться магнетически красивой. После этой постановки на сцену Добровольская больше не вернулась, а через полгода, вечером 10 января, ушла из жизни.
Последнее фото с публичного выхода Добровольской облетело Сеть и вызвало бурные обсуждения. Поклонники таланта народной артистки сошлись во мнениях — Евгения и в тот вечер была превосходна, в очередной раз продемонстрировав обаяние и силу духа.
«Евгения буквально повернула время вспять»,
«Невероятно завораживающая и чувственная Женя! Такой и любим»,
«Она всегда была и остается гениальной, на уровне с обожаемой Инной Чуриковой. Женя всегда была словно с обложки журнала! Скорбим», — комментировали они
Прощание с народной артисткой России Евгенией Добровольской пройдет 14 января 2025 года. Гражданская панихида начнется в 10 утра на Основной сцене МХТ им. Чехова. В 13.00 — отпевание в Храме Святого Николая в Трех Горах. Похоронить Добровольскую планируют на Троекуровском кладбище.
Ранее 5-tv.ru писал, как Евгения Добровольская приняла известие о страшном недуге.