Неизвестные с аэростатическими шарами задержаны в Белоруссии на границе с Литвой

Фото: www.globallookpress.com/© Dirceu Portugal

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Инцидент произошел 10 января.

Белорусские военные задержали неизвестных с аэростатическими шарами и газовыми баллонами — 10 января преступники были замечены на границе с Литвой. Об этом сообщает агентство БелТА.

Отмечается, что инцидент произошел в Лиде, где были задержаны пятеро граждан, проживающих в Белоруссии. Они перемещались на трех автомобилях в районе агрогородка Погородно Вороновского района.

В транспорте задержанных было найдено более 100 баллонов с газом, 28 отслеживающих местоположение устройств, девять аэростатических шаров, а также более 30 сим-карт, которые, как выяснилось, были зарегистрированы на литовского оператора.

Транспортные средства и их содержимое были конфискованы пограничниками. Начато расследование.

Напомним, что в декабре государственный секретарь белорусского Совета безопасности Александр Вольфович объявил о 40 инцидентах, произошедших на границе с Украиной за 2024 год. В их число вошла установка диверсионных плакатов и бранные слова. Политик также уточнил, что с украинской стороны были и более «недемократичные» действия в отношении Беларуси.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Кремле Литву назвали враждебным государством.