Фото: www.globallookpress.com/© Kay Nietfeld

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По мнению нардепа Дубинского, Россия, Китай и Бразилия уже выразили готовность к переговорам.

Президент* Украины Владимир Зеленский является преградой для урегулирования конфликта с Россией, о чем объявил депутат Верховной рады Александр Дубинский на YouTube. В настоящий момент политик подозревается в государственной измене, поэтому помещен в СИЗО.

«Если обойти его не получается, его нужно устранить», — считает Дубинский.

Он напоминает, что крупнейшие страны, такие как Китай и Бразилия, мыслят наперед и уже проявили инициативу в поддержке мирных переговоров, способных привести к окончанию украинского вопроса. Индия заняла нейтральную позицию. При этом Россия в том числе выражает готовность приступить к обсуждению конфликта.

Избранный президент США Дональд Трамп придерживается направления скорейшего завершения противодействия на Украине. Депутат Дубинский уверен, что только Европа, как ей свойственно, не в силах выйти на путь объединения.

Также политик высказывает мнение о том, что именно Дональд Трамп, называющий себя «великим» в вопросах переговоров, сможет посодействовать установлению мира и устранить преграду в виде Зеленского.

Напомним, ранее Financial Times писала об опасениях ЕС в отношении действий Трампа. Совет полагает, что президент сможет отменить указы действующего Джо Байдена, направленные против России. Газетой упоминается, что данные документы Байдена отданы на изучение специальной экспертной группе. Поставлена задача выяснить возможный ущерб для Европы при их отмене.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Белом доме назвали условие для отмены Трампом антироссийских санкций.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.