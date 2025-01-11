Не опаснее масс-маркета? Стоит ли носить вещи из секонд-хенда

Эксперт Лялина: через одежду могут передаваться грибок, чесотка и ВПЧ

Фото: 5-tv.ru

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Даже новая одежда бывает заразной!

Люди все чаще приобретают одежду в секонд-хенде, находя в таких местах не только более дешевые, но и уникальные вещи. Походы по таким магазинам похожи на путешествие за сокровищами. Однако уже использованная ранее одежда таит множество неприятных сюрпризов, поделилась с «Доктор Питер» и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

«Одежда из секонд-хенда может быть опасна наличием на ней болезнетворных микроорганизмов», — Лялина.

В прочем эксперт считает, что данный факт распространяется и на одежду других магазинов.

«После покупки обязательно постирайте», — говорит Ирина Лялина о новых вещах.

Стирать обновки необходимо отдельно от остального гардероба. Оптимальная температура воды при стрике — 60°C.

Также эксперт подчеркивает важность гигиены тела после примерки. Надевающим вещи в магазинах в дальнейшем следует помыть руки, а находясь дома, принять душ.

«Не важно, откуда вещь, важно, сколько людей к ней прикасалось», — объясняет Лялина.

Стоит заметить, что одежда может стать источником многих болезней. Например, при соприкосновении нестиранного материала вещи с кожей человека может начаться чесотка, развиться грибок, проявиться вирус папилломы человека, контагиозный моллюск и даже ветрянка.

При примерке и ношении грязной одежды также будет сложно избежать острого инфекционного заболевания сальмонеллой и стафилококком. Бактерии вызывающие весь спектр болезней могут появится при частой примерке вещи разными людьми. Они предаются контактно-бытовым или фекально-оральным путями.

«На нее предоставляется сертификат о проведенной дезинсекции и дезинфекции», — говорит Ирина Лялина об одежде из винтажных магазинов.

Вещи обрабатывают газом, в состав которого сходит формальдегид или бромистый метил, поэтому на них остается особый запах. После пары стирок химические нотки перестают ощущаться владельцем.

Одежда в обычном магазине не проходит подобных этапов устранения вредоносных бактерий, поэтому ее примерка рискованнее.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дочь Бони покупает поношенную одежду.