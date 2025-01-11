Путин присвоил звание Героя России ефрейтору Григорьеву

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

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Якутский боец с позывным «Тута» в рукопашном бою одолел более крупного и сильного украинского боевика.

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России ефрейтору Андрею Григорьеву с позывным «Тута» из Якутии, который одолел боевика Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рукопашном бою. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте Кремля.

«За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации ефрейтору Григорьеву Андрею Николаевичу», — говорится в тексте документа.

Противостояние российского военнослужащего и боевика ВСУ произошло в ходе штурма в населенном пункте Трудовое. Бойцу из Якутии и его сослуживцу поручили установить флаг России, но во время выполнения задачи его товарища застрелил пулеметчик ВСУ.

Далее украинский националист попытался склонить Григорьева сдаться в план, но боец вступил с ним в рукопашный бой. Он не позволил боевику выхватить из его руки нож и одолел противника, который после схватки попросил дать ему «уйти спокойно». Весь бой зафиксировала нагрудная камера боевика, запись с которой позднее утекла в сеть.

Как рассказал Григорьев общероссийскому общественному движению Народный фронт, он изначально осознавал, что из боя живым сможет выйти только один человек.

«Мне было понятно и ему было понятно, что из этого боя выйдет только один. Поэтому или он, или я. До последнего там сражались», — рассказал военнослужащий.

Он отметил, что украинский боевик был выше и крупнее. Григорьев поблагодарил своих инструкторов за отличную боевую подготовку, которая помогла ему одолеть противника.

Сам якутский военнослужащий в схватке получил ранение в ухо, которое успел нанести ему боевик. Из-за этого Григорьев теперь плохо слышит.

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