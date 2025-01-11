Тело поэта Рустема Аубакирова нашли в реке в Казани

Фото: 5-tv.ru

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Лауреат поэтических и литературно-музыкальных фестивалей 3 января ушел на лыжную прогулку и не вернулся.

Тело пропавшего 3 января поэта из Татарстана Рустема Аубакирова обнаружили в реке Казанке в районе улицы Гаврилова в Казани. Об этом сообщили в МЧС России по региону.

«Тело мужчины найдено на месте промоины в 50 метрах от берега на глубине пяти метров, транспортировано на берег, передано сотрудникам полиции», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Спасатели предполагают, что 44-летний мужчина во время лыжной прогулки не заметил припорошенную свежим снегом промоину, провалился под лед и погиб.

По данным «Российской газеты», найденное тело принадлежит поэту Аубакирову, который 3 января не вернулся с лыжной прогулки.

Рустем Аубакиров — выпускник филологического факультета Казанского федерального университета, участник литературной студии «Белая ворона», лауреат поэтических фестивалей «Галактика любви» и «Песня, гитара и я», участник мастер-классов литературно-музыкального фестиваля «Аксенов-фест».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на озере Байкал двое пожилых конькобежцев провалились под лед. При этом 62-летнего мужчину успели спасти очевидцы, а его 70-летний друг утонул, тело его не нашли.