В США с армейского склада украли три военные машины Humvee

Фото: www.globallookpress.com/© MACIEJ GOCLON/FOTONEWS via www.i

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Злоумышленники также забрали снаряжение.

В США, штате Калифорния неизвестные проникли на армейский склад и украли три военные машины Humvee. Об этом сообщила телерадиокомпания CBS News со ссылкой на местную полицию.

Злоумышленники взломали замок склада и проникли на парковку, где находились автомобили. Из камеры хранения в здании армейского резерва украли снаряжение.

«Пропало три автомобиля Humvee, один из которых бронированный, восемь креплений для пулеметов на транспортном средстве, семь свободно стоящих штативов для пулеметов, медицинское оборудование, 40 пар биноклей и 18 штыков», — говорится в заявлении.

Неизвестные также пытались пробраться на склад униформы, но им этого не удалось. В итоге воры скрылись с места преступления в неизвестном направлении на угнанных автомобилях, один из которых был бронированным.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что США за последние несколько месяцев передали Украине сотни тысяч разнообразных боеприпасов и сотни бронемашин.