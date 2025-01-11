В Котовске после атаки БПЛА введен объявлен режим ЧС

Фото: © РИА Новости/Таисия Воронцова

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В городе работает оперативный штаб.

В Котовске Тамбовской области объявлен режим ЧС после атаки беспилотников на многоквартирные дома. Информацию 5-tv.ru подтвердили в пресс-службе правительства региона.

Отмечается, что в городе уже работает оперативный штаб. Для жителей поврежденных квартир организован пункт временного размещения в школе на улице 9 Пятилетки. Пока желающих нет — люди предпочли расположиться у родственников или соседей.

Беспилотники ВСУ атаковали два жилых дома в Тамбовской области рано утром. По последним данным, в результате обстрела пострадали семь человек. После удара дронов некоторые балконы жилых зданий были снесены, частично выбиты стекла, местами вместе с рамами. К счастью, пожара удалось избежать.

Трое местных жителей получили осколочные ранения от разбившихся окон, еще четверо пожаловались на повышенное давление. Госпитализация никому не потребовалась, всем пострадавшим медики помощь оказали на месте.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала специальной военной операции, которая была объявлена в конце февраля 2022 года президентом РФ Владимиром Путиным. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВСУ за сутки атаковали 17 населенных пунктов Белгородской области.