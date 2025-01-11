ВСУ за сутки атаковали 17 населенных пунктов Белгородской области

Фото: © РИА Новости/ Таисия Лисковец

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В результате обстрелов три мирных жителя получили ранения.

Боевики Вооруженных сил Украины за сутки нанесли удары по 17 населенным пунктам Белгородской области, три человека пострадали. Об этом сообщает глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

ВСУ атаковали шесть муниципалитетов. Зафиксировано 17 ударов с использованием беспилотников, выпущено 44 снаряда.

По словам главы региона, населенные пункты Майский, Дубовое, Репное, Малиновка, Полиотдельский, Севрюково, Ясные Зори, Черемошное были атакованы с помощью десяти БПЛА, из которых семь сбила система ПВО.

В Волоконовском районе подверглись обстрелу два населенных пункта с применением трех боеприпасов и одного дрона. Над Валуйским и Белогородом системой ПВО сбиты два БПЛА. В Гайворонском районе украинские боевики атаковали четыре населенных пункта 17 снарядами.

В результате обстрелов ВСУ три человека получили ранения.

«В результате вражеских атак дронов ранены три мирных жителя, один из которых — боец самообороны», — написал Гладков.

Двое пострадавших с травмами средней тяжести были доставлены в городскую больницу № 2. Третий после оказания медицинской помощи продолжит лечение амбулаторно.

Также в результате атаки повреждены пять частных домов, надворная постройка, легковой автомобиль и автобус.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала специальной военной операции, которая была объявлена в конце февраля 2022 года президентом РФ Владимиром Путиным. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что число пострадавших в результате атаки ВСУ на жилые дома в Котовске выросло до 7.