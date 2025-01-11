Вирус шизофрении? Безумная история семьи, где 6 из 12 детей потеряли рассудок

В семье Гэлвин у 6 из 12 детей развились проблемы с психикой

Фото: 5-tv.ru

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Этот случай внес огромный вклад в развитие изучения психических заболеваний.

Шизофрения — это психическое расстройство, при котором развиваются нарушения восприятия, мышления и эмоциональных реакций. Основные симптомы: бред, галлюцинация, агрессия, приступы возбуждения, апатии и другие.

Психический недуг до сих пор не изучен до конца. В научном сообществе и по сей день продолжаются споры на счет того, является ли это приобретенным заболеванием или же наследственным.

Основной вклад в развитие изучения шизофрении внес уникальный случай, который произошел в семье Гэлвин. За короткий срок, как по цепочке, 6 из 12 детей начали сходить с ума. Некоторые из них совершали по-настоящему страшные вещи.

Как за красивой обложкой идеальной семьи скрывалось безумие — читайте в материале 5-tv.ru.

Образцовая семья?

Супруги Дональд Уильям Гэлвин (Дон) и Маргарет Кеньон Блейни Гэлвин (Мими) всегда мечтали о большом доме, полном детей. Со стороны они были примером для подражания. Окружающие видели в них воплощение той самой идеальной американской семьи. Они были набожны, каждую неделю посещали церковь в окружении прилежных детей.

Всего у Дона и Мими было десять сыновей и две дочери, некоторые из которых с малых лет демонстрировали удивительные творческие, спортивные и умственные способности.

Дон, поскольку был военным, держал наследников в ежовых рукавицах. Мими же демонстрировала окружающим, что может прекрасно справляться со своими обязанностями и без помощи нянек. Она не только следила за домом, но также учила детей разбираться в классической музыке, искусстве и обучала точным наукам.

Первые признаки

Самым старшим был сын Дональд. Он рос послушным мальчиком, любил спорт, показывал успехи в учебе, поступив в престижный университет. Но именно у него самым первым и обнаружили проблемы.

Все началось с того, что он расстался со своей девушкой. С тех пор юноша часто наведывался в медпункт. Показывал раны, говоря, что кошка поцарапала. Делился своими страхами и заводил тему о религиозных идеях.

Однажды Дональд чуть не сжег себя заживо, когда прыгнул в костер. Администрация колледжа после отправила его на психиатрическое обследование - с подозрением, что юноша намерено себя калечит. Но никаких отклонений выявлено не было.

Впоследствии оказалось, что Дональд одержим темой смерти. В 12 лет он дважды пытался наложить на себя руки. Странные царапины от кошек юноша получал в процессе, когда убивал их с особой жестокостью.

Куда смотрели родители?

Состояние Дональда стремительно ухудшалось, но родители не могли решить, что с этим делать. Положить сына в психиатрическую клинику означало, что они не справляются. Точнее не справляется Мими — в те времена в любых проступках детей винили мать, объясняя это тем, что она не уделила должного внимания в воспитании.

Одна некогда известная теория также предполагала, что шизофрения — это результат чрезмерного контроля со стороны матери. Поэтому Мими отказывалась признавать, что у ее старшего сына, образцового юноши, появились проблемы.

Тем более, что у него периодически появлялись проблески в сознании. В тот момент он снова превращался в себя прежнего. Демонстрировал прекрасные результаты в учебе. И родители надеялись, что это временные трудности

Но все становилось только хуже. В один из дней Дональд попытался отравить жену Джин с помощью паров цианида. У него была навязчивая мысль убить супругу, а потом покончить с собой.

Воплотить задуманное у Дональда не получалось. Джин смогла вырваться и вызвать полицию. Гэлвина арестовали и отправили на принудительное лечение в больницу.

Через несколько недель Дональда отпустили. Джин подала на развод. А юноша вернулся в родительский дом, где превратился едва ли в посмешище для братьев и сестер. Он мог выйти из дома, а потом подходить к соседям, предлагая поговорить о религии. Временами выходил из комнаты абсолютно голый.

Считал, что за ним охотится ЦРУ

Тревожные симптомы стали появляться не только у Дональда, но и у второго сына — Джима. Он всегда завидовал старшему брату, поскольку на его фоне казался не таким успешным и идеальным. Поступил в менее престижное учебное учреждение, затем отчислился, когда жена Кэти забеременела. Чтобы обеспечивать семью, он устроился барменом.

Когда у Дональда обнаружилось расстройство, Джим наслаждался этим. О семье он временами отзывался с неприязнью. Основной претензией было то, что родители решили завести столько детей, что уже не справлялись с младшими.

Со временем Джим начал мучиться из-за бессонницы. Мог долго стоять у плиты, то включая, то выключая газ. Слышал голоса. Считал, что все вокруг одержимы демонами. Со временем у него развилась паранойя. Своей жене он говорил, что за ним охотится ЦРУ.

Кроме того, Джим проявлял нездоровое отношение к младшим сестрам, они подвергались домогательствам. А когда одной из девочек по имени Мэри исполнилось 13 лет, старший брат ее изнасиловал.

По отношению к супруге у Джима все чаще проявлялась агрессия. Он часто нападал на нее с кулаками. Кэти все это терпела и считала, что их ребенок должен расти вместе с отцом. Надеялась, что хотя бы ради него Джим одумается.

Но странное поведение мужа продолжало ее пугать, ведь он представлял опасность для себя и окружающих. Однажды во время совместной прогулки Джим неожиданно остановился и начал биться голосовой о кирпичную стену.

Тогда Кэти решила обратиться за помощью к родителям Джима. Однако Мими и Дон отказывались предпринимать что-либо. Девушке пришлось взять инициативу в свои руки.

Она настояла на том, чтобы муж лег в больницу, где ему начали давать препараты. И это действительно положительно сказывалось на состоянии Джима, но приступы агрессии продолжали возникать.

Самоубийство

Третьим из Гэлвинов сошел с ума четвертый сын по имени Брайан. Его болезнь долго никак не проявлялась. Родители и учителя считали его вундеркиндом.

В школе Брайан организовал свою музыкальную группу, а после поступил на музыкальное отделение Колорадского университета. Родные говорили, что сын мог повторить на пианино только что услышанную мелодию, будь то джаз или рок-н-ролл.

Мими и Дон вздохнули с облегчением — хоть один ребенок идеальный. Однако потом им сообщили ужасную новость: Брайан убил свою девушку и наложил на себя руки.

Это оказалось страшным ударом. Но даже в этой ситуации Мими и Дон убеждали окружающих в том, что сын и его подруга оказались жертвами грабителей. Мими очень боялась подвергнуться критике со стороны общества.

Цепочка не оборвалась

Мими отказывалась признавать недуг и других сыновей. Она игнорировала то, что один младших детей — Джозеф — постоянно слышал голоса. Мэтт на полном серьезе считал себя Полом Маккартни, и что погода зависит от его настроения. А Питер проявлял такую же агрессию к окружающим, как и Джим.

Он казался одним из самых неуправляемых и сложных детей. На все вопросы у него был только один ответ — «нет». Временами он пытался навредить другим детям. В школе Питер засунул голову девочки в сугроб и держал так, пока она не начнет задыхаться. В свое оправдание мальчик заявлял, что это была «неудачная шутка».

Помимо этого, Питер устраивал поджоги, часто воровал. В один из дней во время урока он начал говорить на «птичьем языке». Его отправили в психиатрическую лечебницу, где Питер провели несколько недель. Но по мнению врачей, состояние Гэлвина было стабильным для того, чтобы вернуться домой.

Позже один из медицинских специалистов решил перепроверить диагноз мальчика. Он заподозрил, что причина такого поведения может быть из-за биполярного расстройства личности.

Слух о том, что братья «заражали» друг друга шизофренией пошел от знакомых Гэлвинов. Поскольку братья друг за другом начали страдать от этого недуга.

Что стало потом?

Спустя время одна из дочерей Мими и Дона — Маргарет — начала жить у подруги матери Нэнси, которая была женой нефтяного магната. Другая дочь Мэри в восьмом классе попала в интернат. Она твердо решила оставить прошлое позади и даже сменила имя — теперь ее звали Линдси.

Удивительно, но именно она потом заботилась о своих родственниках, которые получили серьезные проблемы со здоровьем из-за препаратов. Помогали ей в этом и другие старшие братья, которых обошла стороной шизофрения.

Маргарет отдалилась от родных, поссорившись со всеми. К слову, став старше, девушки обратились к журналисту Роберту Колкеру, который провел исследование и написал книгу «Что-то не так с Гэлвинами». Таким образом, они развеяли миф, что именно мать семьи была виновата в проблемах детей.

Прорыв

История Гэлвинов хоть и считается самым загадочным случаем в психиатрии, но именно их проблема стала отправной точкой к масштабным исследованиям. Ведь до этого шизофрения «лечилась» ужасными методами. Пациентам вводили кровь животных, иногда прибегали к лоботомии и стерилизации.

Сыновей Мими и Дона изучали специалисты США. Это позволило предположить, что шизофрения также может быть наследственным расстройством.

Ученые смогли выяснить, что причиной заболевания могут быть некоторые гены. Но какие именно — неизвестно. Однако это помогло разработать биологические добавки, которые помогают снизить риск возникновения шизофрении у ребенка еще на этапе беременности.