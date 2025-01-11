Число пострадавших в результате атаки ВСУ на жилые дома в Котовске выросло до 7

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Трое получили порезы от осколков разбившихся окон, ещё четверо пожаловались на повышенное давление.

Семь человек пострадали после ночной атаки БПЛА в Котовске. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио главы Тамбовской области Евгений Первышов.

По его словам, трое местных жителей получили осколочные ранения от разбившихся окон, еще четверо пожаловались на повышенное давление. Госпитализация никому не потребовалась, всем пострадавшим медики помощь оказали на месте.

Первышов провел оперштаб по ликвидации последствий ночной атаки на жилые дома в Котовске. В ближайшее время все повреждения будут устранены.

Известно, что пострадали два жилых дома. В них выбиты стекла и оконные рамы. Для жителей Жителей пострадавших квартир работает пункт временного размещения, однако они предпочли обратиться за помощью к друзьям и родственникам.

Ранее 5-tv.ru писал, что над Воронежем силами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) за ночь было уничтожено более 15 беспилотников ВСУ. Об этом губернатор Воронежской области Александр Гусев написал в своем Telegram-канале.