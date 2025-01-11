Минтранс обязал предоставлять соседние места в самолете родителям и детям

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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При этом дополнительная плата взиматься не будет.

Министерство транспорта РФ обязало авиакомпании размещать детей и родителей рядом на борту самолета. Об этом рассказал глава ведомства Владимир Старовойт в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.

Министерство обновило правила расположения взрослых и детей во время перелета. Теперь перевозчик обязан предоставить ребенку в возрасте до 12 лет и сопровождающему его пассажиру соседние места в одном ряду, которые не разделены проходом. При этом дополнительная плата взиматься не будет. Изменения в правила внесут до 14 января.

Помимо этого, Минтранс утвердил бесплатный перелет для детей до двух лет по внутренним маршрутам без предоставления им отдельного места. При приобретении билета на международные рейсы перевозчик обязан представлять им скидку 90%.

К слову, с 1 января 2025 года все российские авиакомпании должны предоставить скидку в размере 50% для детей до 12 лет. Причем основные авиаперевозчики уже продали билеты со скидкой для детей в конце декабря 2024 года.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Минтранс РФ с марта 2025 года начнет внедрять новую программу для обеспечения безопасности на воздушном транспорте.