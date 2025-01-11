Силами ПВО было уничтожено 15 беспилотников над Воронежем

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Режим опасности атаки дронов все еще актуален.

Над Воронежем силами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) было уничтожено более 15 беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Еще несколько БПЛА обнаружены и уничтожены дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронеже. Всего в регионе нынешней ночью сбито уже более 15 БПЛА», — сказано в сообщении.

Пострадавшие отсутствуют. Важные объекты инфраструктуры не были повреждены. Жилые дома и автомобили целы. Незадолго до этого в Воронеже и в двух районах области было уничтожено еще несколько БПЛА. Жертв нет. Режим опасности атаки дронов все еще актуален в районе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что силы ПВО уничтожили семь дронов ВСУ над территорией России. БПЛА были ликвидированы в период с 20:00 до 22:00 по московскому времени. Три было сбито над Курской и Белгородской областями, еще четыре — над акваторией Черного моря.